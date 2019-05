موعد مباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

محمود جمال

يحل ريال بيتيس ضيفًا على ريال مدريد في استاد سانتياجو برنابيو يوم السبت القادم 18 مايو 2019 ميلادياً، الموافق 13 رمضان 1440 هجرياً، وذلك في إطار منافسات الجولة 38 من الدوري الإسباني 2018-19.

خسر الميرينجي في مباراته الأخيرة خارج الديار على يد ريال سوسيداد بثلاثية مقابل هدف، وذلك في إطارمنافسات الجولة 37 من الدوري الإسباني، وبهذه الخسارة بقى الفريق الملكي في المركز الثالث برصيد 68 نقطة، وبفارق عشر نقاط كاملة عن فالنسيا الذي حجز مكان بشكل كبير في دوري الأبطال الموسم المقبل، فبعد مرور 37 جولة، استطاع ريال مدريد أن يحقق الفوز 21 مباراة، وتعادل في خمس وتلقى 11 هزيمة.

يأتي فريق ريال بيتيس في المركز العاشر في ترتيب الليجا برصيد 47 نقطة، خلف إسبانيول الذي يحتل المركز التاسع برصيد 47 نقطة، وكانت آخر مبارياته في الدوري الإٍسباني ضد فريق هويسكا، وحققوا الفوز بهدفين مقابل هدف، فبعد أن خاض الفريق 37 مباراة في الليجا، استطاع تحقيق الانتصار في 13 مباراة، وتعادل في 8، وخسر 16 مباراة.

سيفتقد ريال مدريد في مباراة ريال بيتيس قائد الفريق سيرخيو راموس عن بسبب الإصابة، بالإضافة ألفارو أودريوزولا لنفس السبب، ولن يفتقد الميرينجي أي لاعب آخر بسبب الإيقاف.

سيبدأ زين الدين زيدان بنفس الطريقة التي اعتاد عليها الفريق منذ توليه المهمة، وسيدفع بناتشو بجانب فاران، أما خط الوسط فسيتكون من الثلاثي توني كروس، كاسيميرو، لوكا مودريتش، وسيقود هجوم الملكي كريم بنزيما بجانب جاريث بيل وماركو أسينسيو.

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

مارسيلو - ناتشو - رافائيل فاران - دانيل كاربخال

توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش

ماركو أسينسيو - كريم بنزيما - جاريث بيل

لن يغيب عن ريال بيتيس في اللقاء ضد ريال مدريد أي لاعب بداعي للإصابة، ولن يفتقد الفريق أي لاعب آخر بسبب الإيقاف.

