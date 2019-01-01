موعد مباراة ريال مدريد ضد روما، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد ضد روما ضمن وديات الأندية استعداداً للموسم الكروي الجديد، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين؟

محمد مصطفي

يواجه ريال مدريد روما في مباراته الأخيرة ضمن وديات الأندية استعداداً للموسم الكروي الجديد يوم الأحد القادم 11 أغسطس 2019 ميلادياً، 10 ذو الحجة 1440 هجرياً، وسيستضيف اللقاء ملعب ملعب الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما.

استهل الميرينجي مبارياته التحضيرية للموسم الجديد يوم السبت 27 يوليو 2019، حيث واجه نظيره أتلتيكو مدريد وخسر منه بنتيجة ثقيلة للغاية بسبعة أهداف مقابل صلاص أهداف، ثم قابل الملكي توتنهام بعد هذا التاريخ بثلاث أيام وخسر بهدف نظيف، بينما نجح ريال مدريد من الفوز على نظيره النمساوي سالزبروج بهدف دون رد، وبعد مباراته ضد الجيالوروسي سيخوض الميرينجي مباراته الأولي فى الدوري الإسباني امام سبتا فيجو يوم السبت الموافق 17 أغسطس 2018.

على الجانب الآخر، خاض روما حتى الآن 4 مبارياتٍ ودية استعداداً للموسم الجديد، كانت الأولى ضد بورتو وخسر بنتيجة (3-1)، ثم انتصر الذئاب بثلاث أهدافٍ نظيفة امام فريق بيروجيا، أما الثالثة فكانت ضد ليل الفرنسي وانتهت بفوز روما بثلاث أهداف مقابل هدفين، إيجابياً بهدفٍ لكل فريق، ثم استضاف الجيالوروسي الفريق الإسباني أتلتيك بيلباو وتعادل إيجابياً في مباراته الأخيرة بهدفين مقابل هدفين.

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موعد مباراة ريال مدريد ضد روما والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة روما - ريال مدريد ملعب الأولمبيكو الأحد 11 أغسطس 2019 ،

10 ذو الحجة 1440،

20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية TV

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الغيابات والتشكيل المتوقع لريال مدريد

لا يوجود غيابات فى صفوف ريال مدريد للإيقاف، لكن يستمر غياب ماركو أسينسيو للإصابة.

سيعتمد زيدان على تشكيلته وطريقته التي ظهر بها الفريق في المباراتين السابقتين ضد سالزبورج وفنربخشة.

التشكيل | 4-3-3

ثيبوه كورتوا

مارسيلو - سيرجيو راموس - رافائيل فاران- داني كارفاخال

توني كروس - كاسيميرو - إيسكو

فينيسيوس جونيور - كريم بنزيمة - إدين هازارد



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الغيابات والتشكيل المتوقع لروما

لن يغيب عن روما أي لاعب للإصابة أو الإيقاف وستكون جميع العناصر جاهزة للمباراة امام ريال مدريد استعدادًا للموسم الجديد..

🏟️ Pronti a tornare allo Stadio Olimpico? 🐺



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سيبدأ البرتغالي باولو فونسيكا المباراة بنفس الطريقة التي تعود عليها، ومن المتوقع أن يكون التشكيل كالتالي..

التشكيل | 4-3-3