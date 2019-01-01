موعد مباراة ريال مدريد القادمة ضد خيتافي في الدوري الإسباني

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد ضد خيتافي في الجولة التاسعة عشر من الدوري الإسباني 2019-2020،القنوات الناقلة للقاء والتشكيل المتوقع للفريقين

يستعد ريال مدريد لاستقبال خصم شرس للغاية في الجولة 19 من الدوري الإسباني وهو فريق خيتافي وذلك يوم السبت 4 يناير 2019 ميلاديًا، الموافق 9 جمادي الأول 1441 هجريًا، في أولى لقاءات الملكي في العام الجديد بعد انقصاء العطلة الشتوية، وهي مباراة لن تكون سهلة أبدًا بكل تأكيد خاصًة وأنها ستقام خارج ملعبه.

يتواجد المرينجي في المركز الثاني بعد أن تعثر أمام أتلتيك بلباو وتعادل معه سلبيًا على ملعبه ووسط جمهوره، في مباراة عاند فيها الحظ الملكي بقوة بعد أن ارتطمت الكرة في العارضة والقائمين أكثر من مرة، ليترك برشلونة متصدرًا لجدول الترتيب بفارق نقطتين عنه.

في المقابل يتواجد خيتافي في المركز السادس برصيد 30 نقطة بعد أن تلقى الفريق الباسكي 4 هزائم فقط منذ بداية الموسم، ليجد نفسه في الصراع المؤهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المُقبل والذي يبتعد عنه بفارق نقطتين فقط، والذي سيسعى للتأهل له بعد أن نجح مؤخرًا في التأهل لدور 32 من النسخة الحالية للدوري الأوروبي

وفي هذا التقرير المُقدم لكم من جول النسخة العربية سنتعرف على موعد مباراة ريال مدريد ضد خيتافي والقنوات الناقلة لها.

برشلونة في 2019 - أفراح الليجا وانكسارات الأبطال

موعد مباراة خيتافي ضد ريال مدريد والقنوات الناقلة