موعد مباراة ريال مدريد ضد توتنهام، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد القادمة ضد توتنهام، في بطولة كأس أودي الودية، والتي ستقام على ملعب آليانز أرينا، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

محمود جمال

يستضيف ملعب آليانز أرينا بألمانيا مباراة قوية تجمع بين ريال مدريد وتوتنهام يوم الثلاثاء 30 يوليو 2019 ميلادياً، الموافق 27 ذو القعدة 1440 هجرياً، وذلك في النسخة السادسة من بطولة كأس أودي الودية استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2019-20.

تلقى الميرينجي خسارة كبيرة على يد فريق أتلتيكو مدريد بنتيجة (7-3)، ضمن منافسات بطولة الكأس الودية للأبطال، وخاض الملكي قبل لقاء الأتلتلي مبارتين وديتين في نفس البطولة، الأولى كانت أمام بايرن ميونخ الألماني وتلقوا خسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم حقق ريال مدريد فوز صعب بركلات الترجيح في المواجهة الثانية على حساب فريق أرسنال، بعدما انتهى الوقت الأصلي للمباراة بتعادل إيجابي بهدفين لكل منهما.

استهل توتنهام مشواره في البطولة بتحقيق الفوز على حساب يوفنتوس بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم تلقى خسارة في ثاني اللقاءات الودية على يد فريق مانشستر يونايتد بنتيجة هدفين مقابل هدف، وسيدخل هذا اللقاء بحثًا عن تحقيق الانتصار ليلاقي الفائز من بايرن ميونخ وفنربخشة في نهائي بطولة كأس أودي، ويستهل السبيرز مشوارهم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا العام يوم 10 أغسطس عندما يستضيفوا فريق أستون فيلا.

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موعد مباراة ريال مدريد ضد توتنهام والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة ريال مدريد - توتنهام استاد آليانز آرينا الثلاثاء 30 يوليو 2019،

27 ذو القعدة 1440،

18:00 مصر، 19:00 السعودية RMTV

الغيابات والتشكيل المتوقع لريال مدريد

سيفتقد ريال مدريد الإسباني ماركو أسينسيو بسب الإصابة التي تعرض لها في مباراة فريقه أمام توتنهام، وستكون جميع العناصر المتبقية جاهزة أمام المدرب زين الدين زيدان.

🏆⚽ سنشارك في بطولة الـ Audi Cup 2019!

📅 30 و 31 يوليو

🏟 Allianz Arena

🆚 @SpursOfficial .نصف نهائي

🕖 19:00 🇸🇦 بتوقيت مكة المكرمة#هلا مدريد pic.twitter.com/Sbyx8k7Qy3 — C.F. ع (@realmadridarab) July 28, 2019

سيبدأ المدرب الفرنسي بنفس الطريقة التي اعتاد عليها مع الفريق، وسيدفع بسيرخيو راموس بجانب فاران، أما خط الوسط فسيتكون من الثلاثي توني كروس، كاسيميرو، لوكا مودريتش، وسيقود هجوم الملكي كريم بنزيما بجانب لوكاس فاكسيز وإدين هازارد.

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

مارسيلو - سيرخيو راموس - رافائيل فاران - دانيل كاربخال

توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش

إدين هازارد - كريم بنزيما - لوكاس فاسكيز

الغيابات والتشكيل المتوقع لتوتنهام

لن يفتقد توتنهام أي لاعب بسبب الإصابة قبل مواجهة ريال مدريد في بطولة كأس أودي الودية، وسيكون على المدرب ماوريسيو بوتشينيو اختيار التشكيل الأمثل لهذا اللقاء.

سيبدأ المدرب الأرجنتيني هذه المباراة بنفس الأسماء الأساسية التي يعتمد عليها، وسيدفع على بتوبي آلديرفايرليد يان فيرتونجن في قلب الدفاع، وسيدخل هاري كين كماهجم صريح، ومن خلفه الثلاثي، كريستيان إريكسن، ديلي آلي، سون هيونج مين.



التشكيل | 4-2-3-1