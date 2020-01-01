موعد مباراة ريال مدريد القادمة ضد بلد الوليد في الدوري الإسباني

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد القادمة ضد بلد الوليد في إطار مباريات الجولة 21 من الدوري الإسباني، وما هي القنوات الناقلة لهذا للقاء؟

يحل ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا للغاية على بلد الوليد، وذلك يوم الأحد القادم 26 يناير 2020 ميلاديًا، والموافق 1 جمادي الأخر 1441 هجريًا وذلك في إطار مباريات الجولة 21 من الدوري الإسباني، في لقاء لن يكون سهلًا على الملكي الذي يسعى لمواصلة نتائجه الجيدة في الفترة الأخيرة والعودة للمنافسة على كل البطولات.

نجح المرينجي الأسبوع الماضي في التفوق على إشبيلية بهدفين لهدف ليواصل اقتسام الصدارة مع برشلونة بنفس عدد النقاط، وسيأمل الفريق بقيادة زين الدين زيدان في أن يحقق الفوز الثالث له على التوالي في الدوري في الفترة الماضية، ولكن المهمة لن تكون سهلة أمام خصم عنيد جدًا على أرضه.

في المقابل، سيحاول بلد الوليد تحقيق المفاجأة والتفوق على بطل السوبر الإسباني من أجل تحسين ترتيبه في الجدول، حيث يحتل الفريق المركز 15 برصيد 22 نقطة وبفارق 8 نقاط فقط عن متذيل الترتيب، مما يجعله مهددًا للهبوط، وبحاجة إلى البحث عن الفوز الأول له منذ نوفمبر الماضي.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة بلد الوليد وريال مدريد والقنوات الناقلة..

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موعد مباراة بلد الوليد ضد ريال مدريد والقنوات الناقلة