موعد مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يفتح استاد حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس أبوابه لاستضافة قمة من العيار الثقيل بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا 2019-20، وذلك يوم الأربعاء القادم 18 سبتمبر 2019 ميلاديًا الموافق 19 محرم 1441 هجريًا.

يعاني الملكي من تخبط كبير منذ الموسم الماضي الذي سبقه رحيل كريستيانو رونالدو عن الفريق، وهو ما أثر على الفريق بشدة وتسبب في خروجه من الموسم دون الحصول على أي بطولة، واستمر هذا التخبط مع بداية الموسم الحالي لكن الميرينجي وجد الطريق الصحيح في مباراته الأخيرة في الدوري الإسباني، وحقق فوزًا على ليفانتي وضعه في المركز الثاني خلف أتلتيكو مدريد المتصدر.

يسير باريس سان جيرمان بخطى ثابتة في الدوري الفرنسي حتى الآن، فمنذ بدايته لم يخسر إلا مباراة واحدة كانت ضد رين في الجولة الثانية من الليج 1، لكنها لم تؤثر عليه كثيرًا حيث يواصل اعتلاء الصدارة برصيد 12 نقطة، متفوقًا على الأحمر والأسود بنقطتين.

الغيابات والتشكيل المتوقع لريال مدريد

يعاني الملكي من كثرة الغيابات، حيث تضم قائمة المصابين الدولي الإسباني ماركو أسينسيو ولوكا مودريتش، والبرازيلى مارسيلو، وإيسكو، وفيديريكو فالفيردى بسبب الإصابة، بالإضافة إلى الثنائي سيرجيو راموس، وناتشو وذلك بسبب الإيقاف بعد حصول كلً منهم على البطاقة الصفراء الثانية في لقاء أياكس الموسم الماضي.

🙌✨🔙 Hands up who can't WAIT to return to @ChampionsLeague action! #RMUCL | #HalaMadrid pic.twitter.com/6OrCFSDaZg