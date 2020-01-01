موعد مباراة ريال مدريد القادمة في نهائي كأس السوبر الإسباني

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني بعد تجاوز بوابة فالنسيا في نصف النهائي، وما هي القنوات الناقلة؟

لم يجد ريال مدريد صعوبة في عبور بوابة فالنسيا في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، وانتصر عليه بثلاثية لهدف في المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة.

توني كروس أحرز هدفًا ماكرًا ورائعًا منح به التقدم للملكي، قبل أن يُنهي إيسكو على آمال الخفافيش بهدف ثانٍ قبل نهاية الشوط الأول ثم وضع مودريتش الهدف الثالث بروعة كبيرة، ليصعد بفريقه إلى نهائي البطولة.

وسيلتقي ريال مدريد مساء الأحد الموافق 12 يناير 2020 ميلاديًا، الموافق 17 جمادي الأول 1441 هجريًا، مع الفائز من مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في إطار نهائي كأس السوبر الإسباني.

البطولة تُقام فعالياتها للمرة الأولى على الأراضي السعودية، وقد تغير نظامها ليصبح المشاركون 4 فرق بدلًا من بطل الدوري وبطل الكأس كما جرت العادة..

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة ريال مدريد القادمة في النهائي وما هي القنوات الناقلة..

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موعد مباراة ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني والقنوات الناقلة