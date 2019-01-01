موعد مباراة ريال مدريد القادمة ضد مايوركا فى الدوري الإسباني 2019-20

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد القادمة ضد مايوركا في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني 2019-20، والتي يستضيفها استاد إيبيروستار

أحمد جمال

يفتح استاد إيبيروستار أبوابه لاستضافة مباراة ريال مدريد ضد مايوركا يوم السبت 19 أكتوبر 2019 ميلادياً، الموافق 20 صفر 1441 هجرياً، وذلك في إطار الجولة التاسعة من الدوري الإسباني 2019-20.

استطاع الملكي أن يعود من جديد لتقديم عروض جيدة والفوز بنتيجة (4-2) على غرناطة بعد أن وقع في أخر مباراتين في فخ التعادل، والتي كانت آخرها أمام كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا، ليستمر تقدم البلانكوس وتصدرهم لجدول الترتيب برصيد 18 نقطة، وبفارق 4 نقاط كاملة عن غرناطة وأتلتيكو مدريد أقرب مُنافسيه.

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على الجانب الآخر فريق مايوركا يُقدم عروض سيئة منذ بداية الموسم، حيث لم يستطع أن يحصد سوى 4 نقاط فقط عن طريق فوز على إيبار وتعادل أمام أتلتيك بيلباو، خلاف ذلك فقد هُزم في الخمس مباريات الآخرى، وينتظر الفريق مباراة هامة غدا أمام إسبانيول قبل لقائه بالملكي.

وفي هذا التقرير يُقدم لكم جول النسخة العربية كل ما تريد معرفته عن مباراة ريال مدريد القادمة ضد مايوركا في إطار الجولة التاسعة من الدوري الإسباني 2019-20.

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موعد مباراة ريال مدريد ضد مايوركا والقنوات الناقلة