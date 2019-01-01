موعد مباراة ريال مدريد القادمة ضد فياريال فى الدوري الإسباني 2019-20

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد ضد فياريال في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني 2019-2020، علي ملعب لاسيراميكا

محمد مصطفي

يحل ريال مدريد ضيفاً ثقيلاً على فياريال في استاد لا سيراميكا يوم الأحد 1 سبتمبر 2019 ميلادياً، الموافق 1 محرم 1441 هجرياً، وذلك في إطار الجولة الثالثة في الدوري الإسباني 2019-20.



سقط الميرنجي في فخ التعادل في ثاني جولات الدوري الإسباني أمام فريق بلد الوليد بهدف لمثله، في المباراة التي استضافها ملعب سانتياجو برنابيو معقل الملكي، بهذه النتيجة يتراجع ريال مدريد إلى المركز الثاني في جدول الترتيب بأربع نقاط، بفارق الأهداف فقط عن بلد الوليد صاحب المركز الثالث، حيث حقق الميرنجي فوز وحيد فى الجولة الاولي أمام سيلتا فيجو بثلاث أهداف مقابل هدف وحيد.

كانت آخر مباريات فياريال في الدوري الإسباني أمام فريق ليفانتي، وانتهي هذا اللقاء بخسارة الغواصات الصفراء بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التي أقيمت على ملعب سيوتات دي فالنسيا، فى إطار منافسات الجولة الأولي من الدوري، أختتم الفريق الموسم الماضي فى المركزالخامس عشر برصيد 44 نقطة، حيث استطاع الفريق فى تحقيق الانتصار فى 10 مباريات وتعادل فى 14 وخسر مثلهم.

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موعد مباراة ريال مدريد ضد فياريال والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة فياريال - ريال مدريد استاد لا سيراميكا الأحد 1 سبتمبر 2019،

1 محرم 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية لم يحدد beIN SPORTS HD 3



