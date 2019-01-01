موعد مباراة ريال مدريد القادمة ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد في الجولة 37 من الدوري الإٍسباني 2018-2019

محمد مصطفي

يحل ريال مدريد ضيفاً على ريال سوسيداد في استاد انويتا يوم الأحد القادم 12 مايو 2019 ميلادياً، الموافق 7 رمضان 1440 هجرياً، وذلك في إطار الجولة 37 في الدوري الإسباني 2018-19.

حقق الميرينجي فى المباراة الماضية أمام فياريال فوزاً غاليًا بنتيجة (3-2)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الأحد على ملعب سانتياجو برنابيو، وذلك في إطارمنافسات الجولة 36 من الدوري الإسباني، ويحتل الفريق حاليًا المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 68 نقطة، فبعد مرور 36 جولة، استطاع المكلي أن يحقق الفوز 21 مباراة، وتعادل في 8 وتلقى ست هزائم.

كانت آخر مباريات ريال سوسيداد في الدوري الإٍسباني ضد ألافيس صاحب المركز العاشر في الليجا، وحقق الفوز فى هذه المباراة بهدف دون رد، وبهذه الإنتصار يدخل الفريق في المركز الثامن برصيد 47 نقطة متساويًا بنفس النقاط مع إسبانيول صاحب المركز التاسع، واستطاع الفريق تحقيق الانتصار في 12 مباراة، وتعادل في 11 ، وخسر 13 مباراة.

ماريانو دياز: أريد مواصلة مشواري في ريال مدريد

موعد مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد والقنوات الناقلة



بأقل حضور جماهيري - ريال مدريد ينتصر على فياريال ويبقي آماله في الوصافة

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة ريال سوسيداد - ريال مدريد ملعب انويتا الأحد 12 مايو 2019

7 رمضان 1440

19:30 بتوقيت السعودية، 18:30 بتوقيت مصر لم يتحدد بعد beIN SPORTS HD 3



