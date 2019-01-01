موعد مباراة ريال مدريد القادمة ضد إشبيلية فى الدوري الإسباني 2019-20.

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني 2019-2020، علي ملعب رامون سانشيز بيثخوان

محمد مصطفي

يستضيف استاد رامون سانشيز بيثخوان قمةً إسبانيةً بين إشبيلية وريال مدريد في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني 2019-20، وذلك يوم الأحد القادم 22 سبتمبر 2019 ميلادياً، الموافق 23 محرم 1441 هجرياً.



يواصل الميرنجي سقوطه الأوروبي وذلك بعد أن تلقى هزيمة ثقيلة بثلاثة أهداف نظيفة على يد مضيفه باريس سان جرمان الفرنسي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب حديقة الأمراء، وبهذه النتيجة يتصدر البي أس جي المجموعة ويتراجع الفريق الملكي للمركزالأخير بعد تعادل كلوب بروج البلجيكي وغالطة سراي التركي بدون أهداف، أما محليًا يحتل ريال مدريد المركز الثالث في ترتيب الليجا برصيد 8 نقاط، جمعهم من انتصارين وتعادلٍ فى 2، وبفارق نقطتين عن إشبيلية المتصدر برصيد 10 نقاط.

على الجانب الآخر، الفريق الأندلسي الذي يتصدر جدول ترتيب الليجا برصيد 8 نقاط، متقدمًا على أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني بفارق نقطة، وكانت آخر مبارياته في الدوري أمام فريق ديبورتيفو ألافيش وحققوا الفوز بهدف نظيف، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 4 مباريات ، استطاع أن يحقق الفوز في 3 مباريات، وتعادل فى مباراة وحيدة امام سيلتا فيجو بهدف لمثله.

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موعد مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة إشبيلية - ريال مدريد استاد رامون سانشيز بيثخوان الأحد 22 سبتمبر 2019،

23 محرم 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية لم يحدد beIN SPORTS HD 3



