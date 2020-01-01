موعد مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد القادمة ضد إشبيلية في الجولة الـ20 من الدوري الإسباني 2019-20، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين؟

نجح ريال مدريد في إضافة لقب كأس السوبر الإسباني إلى خزائنه بعد التتويج به على حساب الجار اللدود أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بالمملكة العربية السعودية على ملعب الجوهرة المشعة بجدة.

وبعد التتويج بهذا اللقب الغالي، سيتعين على الريال أن يستضيف إشبيلية مساء يوم السبت الموافق 18 يناير 2020 ميلاديًا، الموافق 23 جمادي الأول 1441 هجريًا، في إطار منافسات الجولة 20 من الدوري الإسباني.

المباراة المقرر لها على ملعب السانتياجو برنابيو في غاية الأهمية، فالفريق الملكي يريد أن يواصل صدارته لليجا، في الوقت الذي يُعد إشبيلية فيه الحصان الأسود للبطولة هذا الموسم ويسعى للاقتراب أكثر وأكثر للصدارة.

في الوقت نفسه، فعودة جولين لوبيتيجي إلى السانتياجو بعد إقالته العام الماضي ستجعل المباراة أكثر سخونة وإثارة، فسيسعى المدرب إلى إثبات نفسه والعودة إلى المدينة الأندلسية بثلاث نقاط غالية.

إشبيلية يحتل المركز الرابع برصيد 35 نقطة، بينما يتقاسم ريال مدريد صدارة ترتيب الليجا بالتساوي مع برشلونة برصيد 40 نقطة لكل منهما، مما يجعل خسارة نقطة مؤثرة في مشوار إعادة لقب الدوري إلى العاصمة.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية والقنوات الناقلة..

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موعد مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة ريال مدريد - إشبيلية سانتياجو برنابيو السبت 18 يناير 2020،

23 جمادي الأول 1441،

17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 3

الغيابات والتشكيل المتوقع لريال مدريد

يُعاني ريال مدريد من غياب ماركو أسينسيو وإيدين هازارد بسبب الإصابة، كما هناك بعض الشكوك من لحاق كريم بنزيمة وسيرخيو راموس باللقاء بسبب الإصابة التي لحقت بهم ولم يتم تحدد مدة عودتهم حتى الأن.

ومن المتوقع أن يعتمد زيزو على طريقته المعتادة (4-3-3) حيث كورتوا في المرمى ومن أمامه الثنائي فاران و​إيدير ميليتاو​ بديلاً لراموس مع ثلاثي منتصف الملعب يقوده كاسيميرو رفقة فالفيردي وتوني كروس، بينما يتولى لوكاس مودريتش وإيسكو مسؤولية خط هجوم الفريق.

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

فيرلاند ميندي - ​إيدير ميليتاو​ - رافايل فاران - داني كارفخال

فيديركو فالفيردي - كاسيميرو - توني كروس

لوكاس مودريتش - إيسكو

الغيابات والتشكيل المتوقع لإشبيلية

لا يوجد غيابات في صفوف إشبيلية في مباراتهم ضد ريال مدريد سوى غياب اللاعب الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس بسبب الإيقاف، بينما ستكون جميع الخيارات مُتاحة للمدرب جولين لوبيتيجي.

من المتوقع أن يبدأ لوبيتيجي بنفس الأسلوب الذي يعتمد عليه وبطريقة (4-3-3) المفضلة لديه، وسيواصل الاعتماد على فاسليك في حراسة المرمى، ودييجو كارلوس ودانيال كاريكو فى مركز قلب الدفاع، وأمامهم سيتواجد الثلاثي إيفر بانيجا، فيرناندو فرانسيسكو وجوان جوردان، وسيقود الهجوم الثلاثي أوليفر توريس، منير الحدادي و لوك دي يونج.

التشكيل | 4-3-3