موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الإسباني 2021 والقنوات الناقلة

يستقبل ريال مدريد نظيره أوساسونا على ملعب ألفريدو دي ستيفانو يوم السبت المقبل، في مباراة فيصلية تقام لحساب الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإسباني.

النادي الملكي لا يملك بديلًا عن الفوز في سبيل مواصلة المنافسة على درع الليجا، حيث يأتي ثالثًا بالتساوي مع الوصيف برشلونة وبفارق نقطتين عن المتصدر أتلتيكو مدريد.

وأمام المدرب زين الدين زيدان تحدٍ من نوع خاص، حيث عليه إراحة بعض اللاعبين بالتزامن مع الإصابات العديدة في كتيبته من أجل التوجه إلى إنجلترا لمواجهة تشيلسي بأفضل عناصر ممكنة.

على هذا الأساس تصبح مباراة أوساسونا صعبة للغاية، فما بين الإجهاد وضغط الجدول وعدم وجود رفاهية فقدان نقاط، تصبح الثلاث نقاط في غاية الأهمية بالنسبة للنادي الملكي.

أوساسونا يحتل هذا الموسم المركز الحادي عشر برصيد 40 نقطة، ويمكن الجزم بأنه ابتعد عن الهبوط أخيرًا، لذلك سيلعب المباراة بحرية وبدون أي ضغوطات تذكر.

في هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا والقنوات الناقلة.

موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا هو السبت الموافق 1 مايو 2021، الموافق 19 رمضان 1442 هجريًا، بملعب ألفريدو دي ستيفانو.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث الدوري الإسباني مباشرةً وحصريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستنقل المباراة على قناة بي إن سبورتس 1.

أما متابعي النسخة العربية من جول فبإمكانهم متابعة البث المباشر لمباراة ريال مدريد وأوساسونا كتابيًا، والذي سيبدأ قبل الصافرة بأكثر من نصف ساعة.

من المتوقع أن يعتمد المدرب زين الدين زيدان على التشكيل الآتي:

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

فيرلاند ميندي - ناتشو - إيدير ميليتاو - ألفارو أودريوزولا

بلانكو - كاسيميرو - إيسكو

رودريجو - كريم بنزيما - ماركو أسينسيو

من المتوقع أن يعتمد المدرب إيجوبا أراساتي على التشكيل الآتي:

📝 SQUAD LIST | #Osasuna will travel with twenty three players to face @realmadriden.#RealMadridOsasuna pic.twitter.com/5b6Q3b2RXK