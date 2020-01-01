موعد مباراة ريال مدريد وألافيش في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد أمام ديبورتيفو ألافيش في الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، وما هي القنوات الناقلة؟

يستعد ريال مدريد لاستقبال نظيره ديبورتيفو ألافيش على ملعب ألفريدو دي ستيفانو وذلك ضمن الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري الإسباني.

نتائج الملكي على صعيد الليجا في الآونة الأخيرة ليست مرضية إلى حدٍ كبير، وربما أن الإصابات والغيابات الكبيرة هي سبب هذا التذبذب، فمُنيّ الميرينجي بهزيمة من فالنسيا ثم تعادل الجولة الماضية مع فياريال بهدف لكل منهما.

لكن بشكلٍ عام استطاعت كتيبة زيدان أن تحسن الأوضاع من خلال الفوز على إنتر في دوري أبطال أوروبا بسان سيرو بهدفين نظيفين وتضع بذلك قدمًا في دور الـ16.

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ألافيش لن يكون خصمًا سهلًا، فهو يحتل المركز الخامس عشر برصيد عشر نقاط ولم يُهزم في آخر 4 مباريات، فيما يأتي الريال بالمركز الرابع برصيد 17 نقطة وبفارق 6 نقاط عن المتصدر ريال سوسييداد.

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في هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة ريال مدريد وألافيش والقنوات الناقلة.

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ما هو موعد مباراة ريال مدريد وألافيش؟

موعد مباراة ريال مدريد أمام ألافيش هو السبت الموافق 28 نوفمبر 2020، الموافق 13 ربيع الآخر 1442، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وألافيش؟

تُنقل فعاليات بطولة الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وقد خصصت القناة القطرية القناة رقم 3 و 1 لنقل المباراة.

أما إذا لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفزيون، فيمكنك متابعة البث المباشر للمباراة الذي يقدمه موقع جول والذي ينطلق قبل نصف ساعة من المباراة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ريال مدريد - ألافيش السبت 28 نوفمبر 2020،

13 ربيع الآخر 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1

beIN Sports HD 3 ألفريدو دي ستيفانو

التشكيل المتوقع لريال مدريد

من المؤكد غياب سيرخيو راموس وفيديريكو فالفيردي بسبب الإصابة، ولوكا يوفيتش بسبب كورونا، بينما يظل موقف الثنائي إيدير ميليتاو وكريم بنزيما مجهولًا.

ومن المتوقع أن يعتمد زيدان على تشكيلته المعتادة بكورتوا في حراسة المرمى وأمامه ناتشو وفاران، مع مودريتش وكروس في منتصف الملعب وهازارد ودياز في الأمام.

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

فيرلاند ميندي - ناتشو - رافاييل فاران - داني كارفخال

لوكا مودريتش - كاسيميرو - توني كروس

إيدين هازارد - ماريانو دياز - لوكاس فاسكيز

التشكيل المتوقع لألافيش

يغيب عن ألافيش الثنائي بورجوي وبيري بونس، عدا ذلك فالفريق كامل العدد أمام ريال مدريد.

ومن المتوقع أن يعتمد المدرب باكو على تشكيلته المعتادة حيث باتشيكو في حراسة المرمى ومن أمامه ثلاثي دفاعي بقيادة لوجون ومن أمامه بيليتيرو وفي الهجوم الثنائي خوسيلو ولوكاس بيريز.