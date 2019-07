موعد مباراة ريال مدريد ضد أرسنال، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

محمود جمال

يفتح ملعب فيديكس فليد أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين ريال مدريد وأرسنال يوم الأربعاء 24 يوليو 2019 ميلادياً، الموافق 21 ذو القعدة 1440 هجرياً، وذلك في بطولة الكأس الدولية للأبطال استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2019-20.

خسر الميرينجي أولى مبارياته في البطولة أمام بايرن ميونخ بثلاثة أهداف مقابل هدف، في لقاء جمع بينهم على إن آر جي، وأنهى الفريق الملكي الموسم الماضي في المركز الثالث المؤهل للكأس ذات الأذنين برصيد 68 نقطة، وبفارق عشر نقاط كاملة عن فالنسيا الذي تأهل إلى دوري الأبطال الموسم المقبل، وخاض الفريق 38 مباراة في الليجا، استطاع ريال مدريد أن يحقق الفوز 21 مباراة، وتعادل في خمس وتلقى 12 هزيمة.

استهل فريق أرسنال مشواره في البطولة الودية بانتصار عل حساب الفريق البافاري بهدفيين مقابل هدف، ثم قابل في ثاني المباريات فريق فيورنتينا الإيطالي، وحقق فوز كبير بثلاثية دون رد، وسيشارك في هذه النسخة 12 فريق من ستة دول مختلفة تضم أقوى الأندية المختلفة، يُعد ريال مدريد هو صاحب الرقم القياسي الأعلى في الفوز بالكأس الدولية للأبطال بشكلها القديم، حيث حصد اللقب ثلاث مرات من أصل 6 نسخ.

ريال مدريد يطالب سيبايوس بحسم موقفه بين توتنهام وأرسنال

"آس" تكشف تفاصيل جديدة في ملف بوجبا وريال مدريد

لا يوجد غيابات في صفوف ريال مدريد في مباراة أرسنال بسبب الإصابة في ثاني مباريات الفريق في الكأس الدولية للأبطال، وستكون جميع أوراق المدرب زين الدين زيدان جاهزة لخوض هذه المواجهة.

سيبدأ المدرب الفرنسي بنفس الطريقة التي اعتاد عليها مع الفريق، وسيدفع سيرخيو راموس بجانب فاران، أما خط الوسط فسيتكون من الثلاثي توني كروس، كاسيميرو، لوكا مودريتش، وسيقود هجوم الملكي كريم بنزيما بجانب لوكاس فاكسيز وإدين هازارد الوافد الجديد لصفوف الميرنجي.

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

مارسيلو - سيرخيو راموس - رافائيل فاران - دانيل كاربخال

توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش

إدين هازارد - كريم بنزيما - لوكاس فاسكيز

لن يغيب عن أرسنال أي لاعب بسبب الإصابة، وستكون جميع خيارات المدرب أوناي إيمري متاحة لاختيار التشكيل الأمثل لهذا اللقاء.

The challenge: score in style from the corner 🚩



1️⃣ @Ains_7

2️⃣ @tyreecejj9

3️⃣ @DomThompson3



The best of #ArsenalinUSA training 👇