موعد المباراة القادمة لريال مدريد ضد بلباو في الدوري الإسباني

تعرف على موعد المباراة القادمة لريال مدريد عندما يواجه أتلتيك بلباو في الجولة الثامنة عشر من الدوري الإسباني 2019-2020، وما هي القنوات الناقلة للقاء؟

يستعد ريال مدريد لاستقبال خصم عنيد في الجولة 18 من الدوري الإسباني ألا وهو فريق أتلتيك بلباو، وذلك يوم الأحد المقبل 22 ديسمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 25 ربيع الآخر 1441 هجريًا في مباراة لن تكون سهلة أبدًا على الملكي حتى وأن كان سيلعب على أرضه ووسط جمهوره.

يدخل الملكي المباراة وهو يحافظ على الصدارة التي يقتسمها مع برشلونة بعد أن تمكن من العودة بنقطة ثمينة من كامب نو في الكلاسيكو الذي انتهى بين الطرفين بالتعادل السلي، ليستعيد المرينجي توازنه بشكل كبير بعد سلسلة من النتائج الجيدة في الأونة الأخيرة.

في المقابل يتواجد بلباو في المركز السابع برصيد 27 نقطة بعد أن تلقى الفريق الباسكي 4 هزائم فقط منذ بداية الموسم، ويعتبر الفريق مرشحًا قويًا لحجز معقد مؤهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، خاصًة وأنه يبتعد عن المركز الرابع بفارق 3 نقاط فقط في الوقت الراهن والذي يتواجد فيه الحصان الأسود للبطولة وهو فريق خيتافي.

وفي هذا التقرير المُقدم لكم من جول النسخة العربية سنتعرف على موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو والقنوات الناقلة لها.

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موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو والقنوات الناقلة