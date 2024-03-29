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Karim Benzema Ittihad Ahli 2023-2024Getty
دوري روشن السعودي
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أحمد مجدي

موعد مباراة ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

دوري روشن السعوديالأهلي v الاتحادالأهليالاتحاد

تعرف على موعد مباراة ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

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سيكون جمهور الكرة السعودية على موعد مع مواجهة قوية على مستوى ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد ضمن مباريات الجولة 25 من دوري روشن السعودي 2023-2024.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب دوري روشن السعودي، بينما يحتل الاتحاد المركز الرابع في ترتيب المسابقة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

المباراة التالية

ما موعد مباراة الأهلي والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الأهلي والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو الإثنين 1 أبريل 2024 على ملعب الجوهرة المشعة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت السعودية، 21:00 بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري السعودي لكرة القدم عبر شبكة قنوات "SSC" ستجد مباراة الأهلي والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024 على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم مشاهدة المباراة عبر تطبيق شاهد.

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المباراةالموعدالقنوات الناقلةالملعبالمعلق
الأهلي - الاتحادالإثنين 1 أبريل 2024
22:00 السعودية، 21:00 مصر		SSCالجوهرة المشعةفهد عريشي

التشكيل المتوقع للأهلي أمام الاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024

من المتوقع أن يدخل المدرب ماتياس يايسله المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-2-4

حراسة المرمىعبدالرحمن الصانبي
خط الدفاعسعد بالعبيد - عبدالباسط هندي - ميريح ديميرال - علي مجرشي
خط الوسطعلي الأسمري - زياد الجهني
خط الهجومألان سانت ماكسيمان - روبرتو فيرمينو - رياض محرز - فراس البريكان

التشكيل المتوقع للاتحاد أمام الأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024

من المتوقع أن يدخل المدرب مارسيلو جاياردو المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-4-2

حراسة المرمىعبدالله المعيوف
خط الدفاعحسن كادش - أحمد حجازي - لويز فيليبي - فواز الصقور
خط الوسطنجولو كانتي.- فيصل الغامدي - أحمد الغامدي - جوتا
خط الهجومكريم بنزيما - عبدالرزاق حمدالله

ما هي نتيجة أول مباراة جمعت بين الاتحاد والأهلي؟

أقيمت أول مباراة بين الاتحاد والأهلي في عام 1938، على أحد الملاعب الترابية في مدينة جدة، وكانت مباراة ودية انتهت بالتعادل السلبي.

ما هو تاريخ مواجهات الاتحاد والأهلي في الدوري السعودي؟

منذ نشأة الدوري السعودي في موسم 1976-1977، تواجه الاتحاد والأهلي في 95 مناسبة، يتفوق فيها "العميد" بصورة طفيفة، بعدما حقق 33 انتصارًا، مقابل 31 فوزًا لصالح "الراقي"، فيما حسم التعادل 31 مباراة بين الفريقين.

البطولةعدد المبارياتفوز الاتحادفوز الأهليالتعادل
الدوري السعودي95333131

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