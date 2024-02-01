تعرف على موعد مباراة ديبورتيفو ألافيس وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يحل برشلونة ضيفًا على ديبورتيفو ألافيس ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني 2023-2024، على ملعب "مينديزوروزا".

برشلونة، يدخل المباراة طامحًا لتضييق الفارق بعض الشيء مع ريال مدريد مع تمني تعثر الميرنجي ليقترب أكثر فأكثر من المنافسة.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة ديبورتيفو ألافيس وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

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جدول مباريات الدوري الإسباني 2023-2024 القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة ديبورتيفو ألافيس وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024؟

موعد مباراة ديبورتيفو ألافيس وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024 هو يوم السبت 3 فبراير 2024 على ملعب مينديزوروزا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة ديبورتيفو ألافيس وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، ستجد مباراة ديبورتيفو ألافيس وبرشلونة على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالمباراة عبر تطبيق TOD.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب ديبورتيفو ألافيس - برشلونة السبت 3 فبراير 2024

19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN SPORTS HD 3 مينديزوروزا

التشكيل المتوقع لبرشلونة

من المتوقع أن يدخل المدرب تشافي هيرنانديز المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

إنياكي بينيا

جواو كانسيلو - أندرياس كريستنسن - رونالد أراوخو - جول كوندي

إلكاي جوندوجان - فرينكي. دي يونج - بيدري

لامين يامال - فيرمين لوبيز - روبرت ليفاندوفسكي