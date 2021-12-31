موعد مباراة خيتافي وريال مدريد في الدوري الإسباني 2021-22 والقنوات الناقلة

يحل نادي ريال مدريد، ضيفًا ثقيلًا على حساب خيتافي ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإسباني، والتي ستجمع بينهما على ملعب ألفونسو بيريز.

ريال مدريد يستهدف استفتاح العام الجديد، بانتصار يواصل به تربعه على القمة والابتعاد بها عن أقرب ملاحقيه، والوصول إلى النقطة 49.

على الجانب الآخر خيتافي هذا الموسم ليس في أفضل حالاته، ويعاني من تذبذب كبير في النتائج، وسيهدف إلى الخروج بنتيجة إيجابية أمام الميرينجي تساعده في الهروب من مناطق الهبوط.

جدول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني 2021-22 والقنوات الناقلة

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة خيتافي وريال مدريد وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي؟

موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي هو يوم الأحد الموافق 2 يناير 2022، بملعب ألفونسو بيريز.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، الرابعة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وخيتافي؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق إذاعة الدوري الإسباني بشكل حصري عبر شاشتها، وبطبيعة الحال ستقوم بنقل المباراة على الهواء مباشرة.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر شاشة التلفاز، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي، والتي يقدمها موقع جول وتبدأ قبل انطلاق المباراة بنصف ساعة تقريبًا.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب خيتافي - ريال مدريد الأحد 2 يناير 2022،

15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 1 ألفونسو بيريز

التشكيل المتوقع لريال مدريد

التشكيل: 4-3-3

تيبو كورتوا

لوكاس فاسكيز - إيدير ميليتاو - دافيد ألابا - فيرلان ميندي

توني كروس - لوكا مودريتش - كاسيميرو

ماركو أسينسيو - كريم بنزيما - رودريجو

التشكيل المتوقع لخيتافي

من المتوقع أن يعتمد المدرب أصحاب الأرض على التشكيل التالي..

التشكيل | 4-4-2

دافيد سوريا

ستيفان ميتروفيتش - إريك كاباكو - إيساك كوينكا

داميان سواريز - ماورو أرامباري - نيمانيا ماكسيموفيتش - كارليس ألينيا - ماتياس اوليفيرا

إنيس أونال - ساندرو راميرز