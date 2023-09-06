تعرف على موعد مباراة جورجيا وإسبانيا في تصفيات يورو 2024 والقنوات الناقلة

تخوض منتخبات أوروبا التصفيات المؤهلة ليورو 2024 منذ مارس 2023 الماضي، وتُعد بطولة كأس أمم أوروبا من أقوى وأهم البطولات الأوروبية الخاصة بالمنتخبات.

وبالطبع يعرف الجميع قيمة منتخب إسبانيا أحد أهم فرسان الرهان دائمًا في أوروبا، يواجه خارج ميدانه منتخب جورجيا ونجمع خفيتشي كافاراتسخيليا.

وكان منتخب إسبانيا قد وصل إلى نصف نهائي النسخة الماضية من اليورو ويطمح للذهاب أبعد مستفيدًا من طموحات مدربه الجديد وحماس شبابه وعلى رأسهم المنضم حديثًا إلى "لا روخا" لامين يامال.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة جورجيا وإسبانيا في الجولة الخامسة تصفيات يورو 2024، موعد المباراة أبرز التفاصيل..

ما هو موعد مباراة جورجيا وإسبانيا في التصفيات المؤهلة ليورو 2024؟

موعد مباراة جورجيا وإسباني هو يوم الجمعة 8 سبتمبر على ملعب بوريس بايشادزي دينامو أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة جورجيا وإسبانيا في التصفيات المؤهلة ليورو 2024؟

تنقل شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية مباريات تصفيات يورو 2024.

كما تذاع مباريات تصفيات يورو 2024 عبر تطبيق TOD TV، وبالتأكيد ستجد مباراة جورجيا وإسبانيا على شاشاتها.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب جورجيا - إسبانيا

الخميس 7 سبتمبر 2023

19:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 بوريس بايشادزي دينامو أرينا

التشكيل المتوقع لإسبانيا

من المتوقع أن يدخل المدرب لويس دي لافوينتي المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

حراسة المرمى: أوناي سيمون

خط الدفاع: أليخاندو بالدي - إيمريك لابورت - باو توريس - داني كارباخال

خط الوسط: رودري - جافي - ميكيل ميرينو

خط الهجوم: داني أولمو - ألفارو موراتا - فيران توريس

