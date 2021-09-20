موعد مباراة جلطة سراي وقيصري سبور في الدوري التركي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة جلطة سراي القادمة في الدوري التركي 2021-22 ضد نادي قيصري سبور في الجولة السادسة، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يحل نادي جلطة سراي ضيفًا ثقيلاً على قيصري سبور في الجولة السادسة من الدوري التركي 2021-22.

خسر جلطة سراي مباراته الأخيرة في الدوري من ألانيا سبور، وهي الخسارة الأولى له في الموسم الجديد، وبعدها تراجع للمركز التاسع برصيد 8 نقاط.

أما نادي قيصري سبور فيحتل المركز العاشر في ترتيب الدوري التركي برصيد 7 نقاط، وذلك بعد أن حقق انتصارين وتعادل وخسر مباراتين من 5 مباريات خاضها حتى الآن.

جدول مباريات وترتيب جلطة سراي في الدوري التركي 2020-21

وفي هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة جلطة سراي وقيصري سبور، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة جلطة سراي وقيصري سبور؟

موعد مباراة جلطة سراي وقيصري سبور هو يوم الأربعاء 22 سبتمبر 2021.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة جلطة سراي وقيصري سبور؟

تنقل قنوات بي إن سبورت التركية البطولة، ولكن النسخة الموجودة في الشرق الأوسط لا تنقل جميع المباريات بل بعضها.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب قيصري سبور - جلطة سراي الأربعاء 22 سبتمبر 2021،

19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD TR ستاد قادر هاس شهير

التشكيل المتوقع لقيصري سبور

من المتوقع أن يعتمد المدرب كارامان بالتشكيل التالي..

✅ Galatasaray maçı hazırlıklarımız başladı. pic.twitter.com/NwZE6cP59d — Yukatel Kayserispor (@KayserisporFK) September 20, 2021

التشكيل | 4-4-1-1

سيلفيو لونج جونيور

أونور بولوت - ياسر سوباشي - ديميتريوس كولوفيتسيوس - رمضان تشيفيليك

مامي تيام - إبراهيم أكداغ - جوزيف أتاماه - إمراه باشان

بيرنارد منساه

جوخان سازداغي

التشكيل المتوقع لجلطة سراي

من المتوقع أن يعتمد المدرب فاتح تيريم على التشكيل التالي...

📸 🦁 Galatasarayımız, Süper Lig'in 6. haftasında oynayacağı Yukatel Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı. 💪 #KYSvGS pic.twitter.com/AltdbC7Mwk — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 20, 2021

التشكيل | 4-3-3

فيرناندو موسليرا

باتريك فان آنهولت - فيكتور نيلسون - كريستيان لوينداما - دياندريه يدلين

بيركان كوتلو - تايلان أنتاليالي - ألكساندرو تشيكالداو

محمد أكتورك أوغلو - هلال ديرفيش أوغلو - أوليمبيو موروتان