موعد مباراة جلطة سراي وقاسم باشا في الدوري التركي 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة جلطة سراي ضد قاسم باشا في الجولة الثالثة من الدوري التركي 2021-2022، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يحل جلطة سراي ضيفًا ثقيلاً على قاسم باشا في الجولة الثالثة من الدوري التركي في موسمه الجديد 2021-2022.

فاز نادي جلطة سراي بمباراتيه الأولتين في الدوري هذا الموسم على جيرسون سبور وهاتاي سبور، ليمتلك بذلك 6 نقاط.

أما نادي قاسم باشا فقد تعادل في الجولة الأولى مع هاتاي سبور وفاز على جيرسون سبور في الجولة السابقة، ليمتلك 4 نقاط.

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وهنا نستعرض معًا موعد مباراة جلطة سراي ضد قاسم باشا وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة جلطة سراي وقاسم باشا؟

تقام مباراة جلطة سراي ضد قاسم باشا غدًا الأحد 29 أغسطس 2021.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 6:15 مساءً بتوقيت مصر، 7:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة جلطة سراي وقاسم باشا؟

تنقل قنوات بي إن سبورت التركية البطولة، ولكن النسخة الموجودة في الشرق الأوسط لا تنقل جميع المباريات بل بعضها.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب قاسم باشا - جلطة سراي الأحد 29 أغسطس 2021،

18:15 مصر، 19:15 السعودية beIN Sports HD TR ستاد رجب طيب أردوغان

التشكيل المتوقع لنادي قاسم باشا

من المتوقع أن يبدأ المدرب سينول تشان بالتشكيل التالي..

التشكيل | 4-2-3-1

أرطغرل تاشكيران

مرتضى بن ونيس - تاركان سيربيست - جيفري بروما - فلوران هاديرجيوناي

لوريه ساديكو - فالنتين إيسيريك

كيفن فارجا - هاريس هايرادينوفيتش - يوسف أردوغان

نيكولاي يورجنسين

التشكيل المتوقع لجلطة سراي

يغيب عن جلطة سراي عمر العبدلاوي وأردا توران للإصابة، كذلك أوغلوكان كاجلايان للإيقاف.

🦁 Aslanlarımız, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını bu akşam yaptığı idmanla tamamladı. ✅ #KSMvGS pic.twitter.com/HRu8WuDdfW — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 28, 2021

التشكيل | 4-3-3

فيرناندو موسليرا

باتريك فان آنهولت - ماركاو - كريستيان لوينداما - ساشا بوي

بيركان كوتلو - تايلان أنتاليالي - ألكساندرو تشيكالداو

محمد أكتورك أوغلو - مباي دياني - سفيان فيجولي