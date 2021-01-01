موعد مباراة جلطة سراي وطرابزون سبور في الدوري التركي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة جلطة سراي القادمة ضد طرابزون سبور في الجولة السادسة وثلاثون من الدوري التركي 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستقبل ملعب تورك تيليكوم آرينا، مباراة هامة وقوية تجمع بين جلطة سراي، وطرابزون سبور، ضمن مباريات الجولة الـ 36 من الدوري التركي.

جلطة سراي نجح في إنهاء صيامه عن الفوز في آخر ثلاث مباريات، بعد فوزه على جوزتيبي بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الماضية، ويريد مواصلة الانتصارات للحفاظ على آماله في تحقيق لقب الدوري وملاحقة بشكتاش وفنربخشة على الصدارة.

على الجانب الآخر طرابزون سبور، يمر بمرحلة من تراجع النتائج إذ سقط الفريق في فخ التعادل خلال آخر أربع مباريات له، ويريد إنهاء تلك الحالة وتحقيق الفوز على جلطة سراي، ليحافظ على المركز الرابع الذي يحتله برصيد 59 نقطة.

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وفي التقرير التالي نتعرف على موعد مباراة جلطة سراي وطرابزون سبور في الدوري التركي والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة جلطة سراي وطرابزون سبور في الدوري التركي؟

موعد مباراة جلطة سراي وطرابزون سبور، في الجولة الـ 36 من الدوري التركي، هو الأربعاء 21 أبريل 2021، على ملعب تورك تيليكوم آرينا.

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة جلطة سراي وطرابزون سبور في الدوري التركي؟

تنقل قنوات بي إن سبورت التركية البطولة ولكن النسخة الموجودة في الشرق الأوسط لا تنقل جميع المباريات بل بعضها.