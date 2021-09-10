موعد مباراة جلطة سراي وطرابزون سبور في الدوري التركي والقنوات الناقلة
يحل جلطة سراي ضيفًا ثقيلًا على طرابزون سبور بملعب شينول جونيش بالجولة الرابعة من منافسات الدوري التركي 2021-22.
طرابزون هو الفريق الوحيد في الدوري التركي الذي نجح في الفوز بأول ثلاث لقاءات في المسابقة، ويحتل الصدارة برصيد 9 نقاط.
بينما فاز جلطة سراي في مباراتين وتعادل في الأخيرة أمام قاسم باشا، ولا تزال مشاركة مصطفى محمد محل شكوك بعدما فقد ثقة المدرب فاتح تريم بصورة كبيرة.
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وفي هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة جلطة سراي وطرابزون سبور وما هي القنوات الناقلة.
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ما هو موعد مباراة جلطة سراي وطرابزون سبور؟
موعد مباراة جلطة سراي وطرابزون سبور هو الأحد الموافق 12 سبتمبر 2021، على ملعب شينول جونيش.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة مساءً بتوقيت السعودية.
ما هي القنوات الناقلة لمباراة جلطة سراي وطرابزون سبور؟
تنقل قنوات بي إن سبورت التركية البطولة، ولكن النسخة الموجودة في الشرق الأوسط لا تنقل جميع المباريات بل بعضها.
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|الملعب
|طرابزون سبور - جلطة سراي
|الأحد 12 سبتمبر 2021،
18:00 مصر، 19:00 السعودية
|beIN Sports HD TR
|شينول جونيش
التشكيل المتوقع لجلطة سراي
يغيب عن جلطة سراي عمر العبدلاوي وأردا توران للإصابة.
التشكيل | 4-3-3
فيرناندو موسليرا
باتريك فان آنهولت - ماركاو - كريستيان لوينداما - ساشا بوي
بيركان كوتلو - تايلان أنتاليالي - ألكساندرو تشيكالداو
محمد أكتورك أوغلو - مباي دياني - سفيان فيجولي