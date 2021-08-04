موعد مباراة جلطة سراي وسانت جونستون في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة جلطة سراي أمام سانت جونستون في الأدوار التمهيدية من بطولة الدوري الأوروبي بمشاركة النجم المصري مصطفى محمد، والقنوات الناقلة..

يستقبل جلطة سراي على ملعبه فاتح تريم نظيره سانت جونستون في مباراة تقام بينهما بالأدوار التمهيدية لمسابقة الدوري الأوروبي.

وكان جلطة سراي قد ودّع دوري أبطال أوروبا من الأدوار التمهيدية بعدما خسر بمجموع المباراتين أمام أيندهوفن الهولندي 7-2.

الآن الفرصة أمام زملاء محمد صلاح للتواجد الأوروبي فقط بعبور النادي الاسكتلندي ودخول دور تمهيدي آخر يؤهلهم للتواجد في دور المجموعات.

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وفي هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة جلطة سراي وسانت جونستون الذهاب، وما هي القنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة جلطة سراي وسانت جونستون؟

تقام مباراة الذهاب من الدور التمهيدي الثالث للدوري الأوروبي بين جلطة سراي وسانت جونستون يوم الخميس 5 أغسطس 2021.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة جلطة سراي وسانت جونستون؟

لم يتم الإعلان بصورة رسمية عن القناة التي ستنقل هذه المباراة في الشرق الأوسط، مع احتمالية أن تنقلها شبكة OnTime Sports المصرية كما نقلت مباراة أيندهوفن السابقة.

في كل الأحوال، يمكنك متابعة المباراة من خلال البث المباشر الذي يقدمه موقع جول لها ويبدأ قبل انطلاق صافرة البداية بنصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب جلطة سراي - سانت جونستون الخميس 5 أغسطس 2021،

20:00 مصر، 21:00 السعودية لم تحدد بعد باشاك شهير فاتح تريم

التشكيل المتوقع لجلطة سراي

من المتوقع أن يعتمد المدرب فاتح تريم على التشكيل الآتي:

Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Av. Dr. Rezan Epözdemir: “Tahkim Kurulu başkanı ve üyelerinin istifasını istiyoruz”



Açıklamaların tamamını izlemek için 👇 https://t.co/0ALXYVmTfX pic.twitter.com/dtHTpKrFAa — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 4, 2021