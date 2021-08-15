موعد مباراة جلطة سراي وجيرسون سبور في الدوري التركي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة جلطة سراي القادمة ضد جيرسون سبور في الجولة الأولى من الدوري التركي 2021-2022، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يحل نادي جلطة سراي ضيفًا على نادي جيرسون سبور في الجولة من الدوري التركي 2021-2022، وذلك في ستاد جيرسون أتاتورك.

حصل جلطة سراي على المركز الثاني في ترتيب الدوري التركي الموسم الماضي، ليشارك في الأدوار التمهيدية لدوري أبطال أوروبا 2022.

خرج نادي جلطة سراي من دوري الأبطال سريعًا على يد نادي آيندهوفن الهولندي، وتحول للدوري الأوروبي الذي واجه فيه نادي سانت جونستون وتخطاه إلى الملحق المؤهل لدور المجموعات.

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وفي هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة جلطة سراي وجيرسون سبور والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة جلطة سراي ضد جيرسون سبور؟

موعد مباراة جلطة سراي ودينيزلي هو الإثنين 16 أغسطس 2021 بستاد تشوتاناك.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة إلا ربع بتوقيت مصر، العاشرة إلا ربع بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة جلطة سراي وجيرسون سبور؟

تنقل قنوات بي إن سبورت التركية البطولة، ولكن النسخة الموجودة في الشرق الأوسط لا تنقل جميع المباريات بل بعضها.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب جيرسون سبور - جلطة سراي الإثنين 16 أغسطس 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD TR جيرسون أتاتورك

التشكيل المتوقع لجلطة سراي

من المتوقع أن يعتمد المدرب فاتح تريم على التشكيل الآتي:

التشكيل | 4-2-3-1

فيرناندو موسيليرا

باتريك فان آنهولت - ماركاو - كريستيان لوينداما - ساشا بوي

تايلان أنتاليالي - أيتاك كارا

ريان بابل - بركات كوتلو - كيريم أكتورك أوغلو

مصطفى محمد