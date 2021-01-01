موعد مباراة جلطة سراي وأنطاليا سبور في الدوري التركي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة جلطة سراي المقبلة أمام أنطاليا سبور في الجولة السابعة والثلاثين من منافسات الدوري التركي بمشاركة مصطفى محمد والقنوات الناقلة..

يستضيف أنطاليا سبور نظيره جلطة سراي في قمة تجمع بينهما بملعب أنطاليا لحساب الجولة السابعة والثلاثين من الدوري التركي.

وكان جلطة سراي قد فشل في الفوز بالجولة الماضية على طرابزون سبور واكتفى بتعادل مخيب للآمال بهدف لكل فريق في غياب النجم المصري مصطفى محمد.

ومن المتوقع أن يعود لاعب الزمالك السابق بعد شفائه من فيروس كورونا ليقود فريقه الذي يحاول بصورة أو بأخرى تحقيق لقب الدوري.

جلطة سراي يحتل المركز الثالث برصيد 66 نقطة، بينما يأتي أنطاليا سبور خصمه في المركز الثاني عشر برصيد 42 نقطة وقد خسر آخر مبارياته وليس في أفضل أحواله.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة جلطة سراي وأنطاليا سبور وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة جلطة سراي وأنطاليا سبور؟

موعد مباراة جلطة سراي وأنطاليا سبور هو السبت الموافق 24 أبريل 2021، الموافق 12 رمضان 1442 هجريًا، بملعب أنطاليا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة جلطة سراي وأنطاليا سبور؟

تنقل قنوات بي إن سبورت التركية البطولة ولكن النسخة الموجودة في الشرق الأوسط لا تنقل جميع المباريات بل بعضها.