موعد مباراة جلطة سراي وريندرز الإياب في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

نتعرف على موعد مباراة جلطة أمام أم ريندرز الدنماركي في إياب ملحق دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي بمشاركة مصطفى محمد، والقنوات الناقلة..

يستقبل جلطة سراي على ملعبه رجب طيب أردوغان نظيره ريندرز الدنماركي في إياب ملحق دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

خسر جلطة سراي في الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا من نادي آيندهوفن، فتحول لتصفيات الدوري الأوروبي وواجه في الدور المؤهل الثالث نادي سانت جونستون الاسكتلندي وتخطاه بنتيجة 5-3 كمجموع لمباراتي الذهاب والعودة.

مباراة الذهاب في الدنمارك انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، وهكذا يكفي النادي التركي التعادل سلبيًا أو الفوز بأي نتيجة للعبور رسميًا إلى دور المجموعات.

رونالدو يغادر مران يوفنتوس فجأة.. وثلاثة شروط أمام سيتي لضمه

وفي هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة جلطة سراي ضد ريندرز وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة جلطة سراي وريندرز؟

تقام مباراة جلطة سراي ضد ريندرز يوم الخميس 26 أغسطس 2021 في ستاد ريندرز.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة جلطة سراي وريندرز؟

لم تُعلن أي قناة عربية عن نقل مباراة جلطة سراي ضد ريندرز في ذهاب ملحق الدوري الأوروبي، لكن يمكنك مشاهدتها على قناة ستار تي في على القمرين ترك سات ويوتل سات.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب جلطة سراي - ريندرز الخميس 26أغسطس 2021،

20:00 مصر، 21:00 السعودية Star TV رجب طيب أردوغان

التشكيل المتوقع لجلطة سراي

من المتوقع أن يعتمد المدرب فاتح تريم على التشكيل الآتي:

🎙 Teknik Direktörümüz Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Randers ile oynayacağımız rövanş maçı öncesi açıklamalarda bulundu. #GSvRFC #UEL



Tamamı için 👉 https://t.co/nbhRLOjuuD pic.twitter.com/16fWl8J1pd — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 25, 2021

التشكيل | 4-3-3

فيرناندو موسليرا

باتريك فان آنهولت - ماركاو - كريستيان لوينداما - دي أندريه يدلين

أيتاش كارا - تايلان أنتاليالي - بيركان كوتلو

ريان بابل - مصطفى محمد - كيريم أكتورك أوغلو

التشكيل المتوقع لريندرز

من المتوقع أن يعتمد المدرب توماس توماسبيرج على التشكيل الآتي..