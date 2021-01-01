موعد مباراة جلطة سراي وأرضروم سبور في الدوري التركي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة جلطة سراي أمام أرضروم سبور في الجولة السابعة والعشرين من الدوري التركي بمشاركة النجم المصري مصطفى محمد، والقنوات الناقلة..

يستقبل جلطة سراي على ملعبه تورك تيليكوم نظيره أرضروم سبور، في مباراة ستجمع بينهما لحساب الجولة السابعة والعشرين من منافسات الدوري التركي.

وواصل النجم المصري مصطفى محمد مشاركته رفقة جلطة سراي، وتواجد في الفوز الهام الذي حققته كتيبة فاتح تريم على ألانيا سبور بهدف نظيف.

صحيح أن لاعب الزمالك السابق لم يسجل هدفًا وتوقفت سلسلة إحرازه للأهداف في الأربع مباريات التي خاضها بقميص النادي التركي، لكنه ظهر بمستوى مميز والحظ لم يحالفه في انفراد ارتطمت خلاله تسديدته بالقائم الأيسر.

يواصل جلطة سراي تواجده في صدارة ترتيب الدوري التركي برصيد 53 نقطة، بينما أرضروم يأتي في صراع الهبوط وتحديدًا بالمركز السابع عشر برصيد 25 نقطة.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة جلطة سراي وأرضروم سبور والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة جلطة سراي وأرضروم سبور؟

موعد مباراة جلطة سراي وأرضروم سبور هو السبت 27 فبراير 2021، بملعب تورك تيليكوم آرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة جلطة سراي وأرضروم سبور؟

تنقل قنوات بي إن سبورت التركية البطولة ولكن النسخة الموجودة في الشرق الأوسط لا تنقل جميع المباريات بل بعضها.

أحيانا يتم نقل المباريات على beIN Sports 5 HD بشكل مباشر أو بعد ساعات قليلة من إذاعتها.

أما إذا لم تستطع متابعة المباراة فبمقدورك متابعة البث المباشر الذي يقدمه موقع جول وينطلق قبلها بنصف ساعة تقريبًا.