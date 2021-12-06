موعد مباراة تونس وعمان في كأس العرب 2021 والقنوات الناقلة

يفتح ستاد المدينة التعليمية بقطر أبوابه لاستضافة مباراة قوية تجمع بين تونس وعمان في ربع نهائي كأس العرب 2021.

صعد منتخب تونس كمتصدر للمجموعة الثانية في البطولة العربية، وذلك بعد أن جمع 6 نقاط بالفوز على موريتانيا والإمارات والخسارة من سوريا.

أما منتخب عمان فقد اقتنص بطاقة المجموعة الأولى الثانية في الجولة الأخيرة بعد الفوز على البحرين بالثلاثة، وخسارة العراق من قطر بنفس النتيجة.

جدول مباريات كأس العرب 2021 القنوات الناقلة والمجموعات

وفي الأسطر التالية، نتعرف على موعد مباراة تونس وعمان في ربع نهائي كأس العرب 2021 والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة تونس وعمان في كأس العرب 2021؟

موعد مباراة تونس وعمان هو يوم الجمعة القادم 10 ديسمبر 2021.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت الدوحة، السابعة بتوقيت عمان والرابعة بتوقيت تونس.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة تونس وعمان؟

تذاع مباريات كأس العرب 2021 على قنوات بي إن سبورت، والقناة الناقلة لمباراة تونس وعمان هي beIN SPORTS HD 1.

كذلك يمكنك مشاهدة المباراة على قنوات الكأس المفتوحة، أو متابعة البث المباشر على النسخة العربية من موقع جول.