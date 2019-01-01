موعد مباراة تونس ضد نيجيريا، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة تونس القادمة ضد نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثاث لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع

محمود جمال

يفتح استاد السلام أبوابه لإستضافة مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بين منتخب تونس والخاسر من مباراة الجزائر ونيجيريا، وذلك يوم الأربعاء 17 يوليو 2019 ميلادياً، الموافق 14 ذو القعدة 1440 هجرياً.

ودع نسور قرطاج الكان من نصف النهائي بعد الخسارة أمام المنتخب السنغالي بهدف دون رد، في مباراة ركلات الجزاء المهدرة من جانب المنتخبين، لكن مازال أمام منتخب تونس حصد المركز الثالث والحصول على الميدالية البرونزية، ووصل النسور إلى نصف نهائي أمم إفريقيا للمرة الأولي منذ 15 عامًا، وتحديدًا منذ نسخة 2004 والتي أقيمت في الأراضي التونسية وتُوج بلقبها.

سيحصل الفريقان اللذان ودعا دور نصف النهائي لهذه النسخة على 2 مليون دولار لكل منهما في مباراة فاصلة لتحديد صاحب المركز الثالث، أما المباراة النهائية فتبلغ قيمة الجوائز المادية فيها 7 ملايين دولار، بواقع 4.5 مليون دولار للبطل، و2.5 مليون دولار للوصيف، ففي حال فوز منتخب تونس ستكون المرة الثانية التي يحقق فيها هذا المركز الثالث بعدما حصده من قبل في نسخة إثيوبيا عام 1962، أما المنتخب النيجيري فسبق له وحقق مركزًا ثالثًا سبع مرات خلال مشاركاته أعوام 1976، 1978، 1992، 2002، 2004، 2006، 2010.

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موعد مباراة تونس القادمة ضد نيجيريا والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة تونس - نيجيريا استاد السلام الأربعاء 17 يوليو 2019،

14 ذوالقعدة 1440 هجرياً، 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN SPORTS Max HD 1

الغيابات والتشكيل المتوقع لمنتخب تونس

المركز قائمة منتخب تونس حراسة المرمى فاروق بن مصطفى ، معز بن شريفية، معز حسن. الدفاع نسيم هنيد، ياسين مرياح، ديلان برون، محمد دراغر، وجدي كشريدة، أيمن بن محمد، أسامة الحدادي، كريم العواضي ، رامي البدوي الوسط الفرجاني ساسي، إلياس السخيري، غيلان الشعلالي، مارك اللمطي، يوسف المساكني، نعيم السليتي الهجوم بسام الصرارفي، أنيس البدري، طه ياسين الخنيسي، وهبي الخزري، فراس شواط

لن يفتقد المنتخب التونسي في مباراة تحديد المركز الثالث أي لاعب بسبب الإصابة، ولن يغيب عن الفريق أي لاعب للإيقاف وستكون جميع أوراق المدرب آلان جريس لحصد الميدالية البرونزية على أقل تقدير.

سيخوض آلان جيريس آخر مبارياته في البطولة بنفس التشكيل الذي اعتاد عليه، وسيدفع بالثنائي ياسين مرياح، ديلان برون في قلب الدفاع، وسيتولى قيادة هجوم نسور قرطاج في هذا اللقاء الثلاثي طه ياسين الخنيسي، وهبي الخزري، يوسف المساكني.

التشكيل | 4-3-3

معز حسن

أسامة الحدادي - ياسين مرياح - ديلان برون - وجدي كشريدة

فرجاني ساسي - إلياس السخيري - غيلان الشعلالي

يوسف المساكني - طه ياسين الخنيسي - وهبي الخزري

الغيابات والتشكيل المتوقع لمنتخب نيجيريا

المركز قائمة منتخب نيجيريا حراسة المرمى أكيشوكوا إزنوا، فرانسيس أوزوهو، دانيال أكبيي الدفاع كينيث أوميرو، عبد الله شيهو، وليام تروست إيكونج، ليون بالوغون، أولا أينا، سيمي اجايي، جاميلو كولينز، شيدوزي أوازيم. الوسط جون أوبي ميكل، أليكس إووبي، ويلفريد نديدي، أوغينكارو ايتيبو، موسيس سيمون، جون أوغوشكوو، هنري أونيكورو، سامويل كالو، سامويل تشوكويز. الهجوم أحمد موسى، أوديون إيغالو، كيليتشي إيهيناتشو، فيكتور أوسيمين، بول أونواتشو.

لا يوجد غيابات في صفوف منتخب نيجيريا في المباراة ضد المنتخب التونسي، ولن يفتقد النسور الخضراء أي لاعب بسبب الإيقاف.

سيخوض المدرب الألماني هذه المواجهة الصعبة بنفس العناصر التي يعتمد عليها منذ انطلاق البطولة، وسيدفع بكينيت أوميرو ووليام تروست كثنائي قلب دفاع، وفي الأمام أوديون إيجالو كماهجم وحيد، وخلفه أحمد موسى جناح النصر السعودي، وأليكس أيووبي مهاجم أرسنال الإنجليزي، وسامويل تشوكويز جناح فياريال الإسباني.

التشكيل | 4-2-3-1