موعد مباراة تونس القادمة ضد مدغشقر في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا

تعرف على موعد مباراة منتخب تونس القادمة ضد منتخب مدغشقر في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019

محمود جمال

يفتح استاد السلام أبوابه لإستضافة مباراة تجمع بين مدغشقر وتونس وذلك يوم الخميس 11 يوليو 2019 ميلادياً، الموافق 8 ذو القعدة 1440 هجرياً، وذلك في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019.

تأهل نسور قرطاج إلى دور الـ8 بفوز صعب على حساب منتخب غانا بركلات الترجيح بنتيجة (4-5)، بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بتعادل إيجابي بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الإثنين في استاد الإسماعيلية، ووصل منتخب تونس إلى ربع النهائي للمرة السابعة في تاريخه بعد أن بلغ هذا الدور أعوام 1988،2006،2008،2012،20،2015،2017، بينما كان حاضر في النهائي ثلاث مرات وتُوج في مناسبة وحيدة على أرضه عام 2004 على حساب المنتخب المغربي.

قدم منتخب مدغشقر أداء مميز في المباريات السابقة في البطولة، ويعد هو أحد مفاجآت النسخة 32، واستطاع الفريق بلوغ ربع النهائي والدخول في السباق على اللقب ضمن الثمانية الكبار، بعدما أطاح بنظيره الكونغو الديموقراطية من ثمن النهائي بركلات الترجيح بعد مباراة مثيرة انتهت أشواطها الأصلية والاضافية بالتعادل بنتيجة (2-2)، كان قريب الجواميس من حسمها في الوقت الأصلي لولا تعادل الفهود مع الثواني الأخيرة.

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