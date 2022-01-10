موعد مباراة تونس ضد مالي في أمم إفريقيا 2021 والقنوات الناقلة

تبدأ مباريات المجموعة السادسة في أمم إفريقيا 2021 بمواجهة منتظرة بقوة بين أثنين من أقوى منتخبات البطولة، تلك التي ستجمع بين تونس ومالي في قمة مباريات المجموعة.

يسعى المنتخب التونسي لبداية قوية أمام أقوى خصومه "على الورق" في المجموعة، ويستند نسور قرطاج على العديد من اللاعبين الموهوبين وعلى رأسهم الخزري من أجل تقديم أداء مميز منذ الجولة الأولى.

في المقابل، يملك المنتخب المالي الكثير من اللاعبين الواعدين القادرين على إزعاج منتخب تونس بقيادة بيسوما نجوم برايتون الإنجليزي، ويطمح الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية في أولى مبارياته في النسخة الحالية من الكان.

الآن نستعرض معًا موعد مباراة تونس ومالي، وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة تونس ومالي؟

موعد مباراة تونس ومالي هو الأربعاء الموافق 12 يناير 2022، على ملعب ليمبي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثالثة ظهرًا بتوقيت مصر، الرابعة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة تونس ومالي؟

تُبث منافسات كأس أمم إفريقيا 2021 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فقط وحصريًا عبر شاشات قناة beIN Sports، وستنقل المباريات عبر قنوات الباقة المخصصة للبطولة وهُم beIN MAX 1 وbeIN MAX 2

كما يمكنك متابعة المباراة عبر البث المباشر الكتابي المُقدم من موقع جول، والذي ينطلق قبل بداية اللقاء بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد الملعب القنوات الناقلة تونس - مالي الأربعاء 12 يناير 2022،

15:00 مصر، 16:00 السعودية ليمبي beIN Sports MAX 1

التشكيل المتوقع لتونس

من المتوقع أن يعتمد منذر الكبير على التشكيل التالي:

التشكيل | 4-2-3-1

فاروق بن مصطفى

علي معلول - بلال العيفة - منتصر طالبي - محمد دراجر

عيسى العيدوني - غيلان الشعلاني

حنبعل مجبري - سيف الدين خاوي - نعيم السليتي

وهبي الخزري

التشكيل المتوقع لمالي

من المتوقع أن يعتمد المدرب ماجاسوبا على التشكيل الآتي: