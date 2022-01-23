موعد مباراة تونس القادمة في كأس أمم أفريقيا 2021 والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب رومدي أدجيا بالكاميرون، مباراة قوية تجمع بين تونس وبوركينا فاسو في الدور ربع النهائي من كأس أمم أفريقيا 2021.

تأهل منتخب تونس كأحد أفضل ثوالث المجموعات، وذلك بعد أن جمع 3 نقاطٍ في الدور الأول من فوز على موريتانيا وخسارتين من مالي وجامبيا، وفي دور الـ16 تأهل على حساب منتخب نيجيريا بالفوز بهدفٍ دون رد.

بدأ منتخب بوركينا فاسو كأس الأمم الأفريقية في المجموعة الأولى بجانب الكاميرون والرأس والأخضر وإثيوبيا، وتأهل من المركز الثاني برصيد 4 نقاط، ثم واجه منتخب الجابون في دور الـ16 وفاز عليه بركلات الترجيح.

جدول مباريات ومجموعة تونس في كأس أمم إفريقيا 2021

والآن نتعرف على موعد مباراة تونس القادمة ضد بوركينا فاسو في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2021 والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة تونس القادمة ضد بوركينا فاسو؟

موعد مباراة تونس وبوركينا فاسو، هو السبت 29 يناير 2022، على ملعب رومدي أدجيا.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تونس، التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة تونس وبوركينا فاسو؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورت، حقوق بث إذاعة مباريات كأس الأمم الإفريقية عبر شاشتها، وقد خصصت قناتي beIN Sports Max 1 و beIN Sports Max 2 لنقل مباريات البطولة.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز، يمكنك متابعتها على موقع جول، عن طريق خدمة البث المباشر والتي تنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.