موعد مباراة تونس القادمة ضد موريتانيا في كأس الأمم الإفريقية

تعرف على موعد مباراة تونس القادمة ضد موريتانيا في الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية 2019

محمود جمال

يفتح استاد السويس الجديد أبوابه لإستضافة مباراة تجمع بين موريتانيا وتونس يوم الثلاثاء 2 يوليو 2019 ميلادياً، الموافق 29 شوال 1440 هجرياً، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية 2019.

أنهى نسور قرطاج ثاني جولات دور المجموعات بتعادل مثير أمام المنتخب المالي بهدف لكل منهما، وبنفس نتيجة الجولة الأولى عندما تعادل إيجابيًا في مواجهة منتخب أنجولا في بداية المشوار، وبهذا التعادل صعب الخضر مهمة الوصول إلى دور الـ16، بعد أن خسر أربع نقاط في الجولتين الأولى والثانية، وسيدخل المنتخب التونسي هذا اللقاء ولا بديل أمامه سوا الفوز ليبقى على آماله للتأهل إلى الدور المقبل.



خسر منتخب موريتانيا أولى مبارياته في كأس الأمم الإفريقية على يد منتخب مالي برباعية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا، ويتزيل الفريق جدول المجموعة، ويتبقى له مباراة في نفس الجولة عندما يلاقي المنتخب الأنجولي يوم السبت على ملعب السويس الجديد، ويشارك المرابطون في نهائيات الكان للمرة الأولى في تاريخهم.

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موعد مباراة تونس ضد موريتانيا والقنوات الناقلة

رجل رائع - رجل مخيب | تونس × مالي