يدخل منتخب تونس الجولة الأخيرة من دور المجموعات في أمم إفريقيا برغبة قوية في تحقيق الفوز حينما يواجه جامبيا.

وقدّم نسور قرطاج بداية سيئة للغاية بعد الهزيمة على يد مالي بهدف نظيف، بالمباراة التي أهدر خلالها وهبي الخزري ركلة جزاء لتونس.

ورغم الأداء السيئ الذي قدمته تونس لكنها تعرضت لظلم واضح بعدما أنهى حكم المباراة اللقاء في الدقيقة 89، في أحد أغرب وقائع كرة القدم ربما عبر تاريخها.

ولكن النسور استعادوا قوتهم بالفوز على موريتانيا برباعية نظيفة، لكن تعادل جامبيا مع مالي عقّد الموقف كثيرًا.

جامبيا تتصدر المجموعة برصيد 4 نقاط وبالتالي لا بديل لتونس سوى الفوز لضمان التأهل في المركز الثاني أو ربما الصدارة حال خسرت مالي أمام موريتانيا

جدول مباريات ومجموعات كأس أمم إفريقيا 2021 والقنوات الناقلة

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة تونس وجامبيا في أمم إفريقيا 2021، وما هي القنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة تونس وجامبيا؟

موعد مباراة تونس وجامبيا هو الخميس الموافق 20 يناير 2022، على ملعب ليمبي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت تونس، التاسعة مساءً بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة تونس وجامبيا؟

تُبث منافسات كأس أمم إفريقيا 2021 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فقط وحصريًا عبر شاشات قناة beIN Sports، وستنقل المباريات عبر قنوات الباقة المخصصة للبطولة وهُم beIN MAX 1 وbeIN MAX 2

كما يمكنك متابعة المباراة عبر البث المباشر الكتابي المُقدم من موقع جول، والذي ينطلق قبل بداية اللقاء بحوالي نصف ساعة.