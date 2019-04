موعد مباراة توتنهام ضد أياكس، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

محمود جمال

يحل أياكس ضيفًا ثقيلًا على توتنهام في ملعب السبيرز الجديد يوم الثلاثاء القادم 30 أبريل 2019 ميلادياً، الموافق 25 شعبان 1440 هجرياً، وذلك في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2018-2019.

سيدخل السبيرز هذا اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الوصول إلى هذا الدور على حساب مانشستر سيتي بنتيجة (3-4)، بعد اللجوء إلى قاعدة أهداف في أرض الخصم، أمام في البريميرليج فيحتل الفريق المركز الثالث برصيد 70 نقطة، بفارق خمس نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الثالث، فحتى الآن خاض الفريق اللندني 36 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 23 مباراة وتعادل في لقاء، وتلقى 12 هزيمة.



سيدخل أياكس هذا اللقاء الصعب بحثًا عن نتيجة إيجابية في ملعب السبيرز، وسيسعى المحاربين لتفجير مفاجأة من العيار الثقيل وهي الفوز في هذه المواجهة على حساب توتنهام لحسم نصف المشوار نحو التأهل للمباراة النهائية، للعبور إلى نصف النهائي، مثلما حدث في دور الـ16من هذه النسخة عندما أقصى ريال مدريد حامل اللقب في الثلاث مواسم الأخيرة، وأقصى يوفنتوس من الدور نصف النهائي.

سيغيب عن توتنهام في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أسماء مهمة للغاية بسبب الإصابة أبرزهم مهاجم الفريق هاري كين، سيرج أورييه، إيريك لاميلا، ولن يفتقد الفريق أي لاعب آخر بسبب الإيقاف.

