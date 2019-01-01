موعد مباراة توتنهام ضد أياكس، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة توتنهام القادمة ضد أياكس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2018-2019، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع

محمود جمال

يحل أياكس ضيفًا ثقيلًا على توتنهام في ملعب السبيرز الجديد يوم الثلاثاء القادم 30 أبريل 2019 ميلادياً، الموافق 25 شعبان 1440 هجرياً، وذلك في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2018-2019.

سيدخل السبيرز هذا اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الوصول إلى هذا الدور على حساب مانشستر سيتي بنتيجة (3-4)، بعد اللجوء إلى قاعدة أهداف في أرض الخصم، أمام في البريميرليج فيحتل الفريق المركز الثالث برصيد 70 نقطة، بفارق خمس نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الثالث، فحتى الآن خاض الفريق اللندني 36 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 23 مباراة وتعادل في لقاء، وتلقى 12 هزيمة.



سيدخل أياكس هذا اللقاء الصعب بحثًا عن نتيجة إيجابية في ملعب السبيرز، وسيسعى المحاربين لتفجير مفاجأة من العيار الثقيل وهي الفوز في هذه المواجهة على حساب توتنهام لحسم نصف المشوار نحو التأهل للمباراة النهائية، للعبور إلى نصف النهائي، مثلما حدث في دور الـ16من هذه النسخة عندما أقصى ريال مدريد حامل اللقب في الثلاث مواسم الأخيرة، وأقصى يوفنتوس من الدور نصف النهائي.

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موعد مباراة توتنهام ضد أياكس والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة توتنهام - أياكس ملعب توتنهام الثلاثاء 30 أبريل 2019،

25 شعبان 1440،

21:00 مصر، 22:00 السعودية أنطونيو لاهوز beIN SPORTS HD 2

الغيابات والتشكيل المتوقع لتوتنهام

سيغيب عن توتنهام في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أسماء مهمة للغاية بسبب الإصابة أبرزهم مهاجم الفريق هاري كين، سيرج أورييه، إيريك لاميلا، ولن يفتقد الفريق أي لاعب آخر بسبب الإيقاف.

"I think we at least deserved a draw. We need to accept it and move on."#PL ⚪️ #COYS pic.twitter.com/PxZ8t4KwGl — Hotspur (@SpursOfficial) April 27, 2019

سيواصل المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو الاعتماد على الطريقة المعتاد عليها، وسيعتمد على بتوبي آلديرفايرليد ودافينسون سانشيز في قلب الدفاع، وسيدفع بفيكتور وانياما لتعويض غياب الدولي الإنجليزي المصاب ومن خلفه الثلاثي سون هيونج مين، لوكاس مورا، ديلي آلي.

التشكيل | 4-2-3-1

هوجو لوريس

داني روز - توبي آلديرفايريلد - دافينسون سانشيز - كيران تريبيير

موسى سيسوكو - هاري وينكس

لوكاس مورا - ديلي آلي - لوكاس مورا

فيكتور وانياما

الغيابات والتشكيل المتوقع لأياكس

سيفتقد أياكس في المباراة ضد توتنهام في دوري أبطال أوروبا كاريل إيتنج بداعي الإصابة، ولن يفتقد عن الفريق أي لاعب آخر بداعي الإيقاف.

سيبدأ المدرب الهولندي إريك تين هاج هذا اللقاء بنفس أسلوب لعبه وطريقته الهجومية، وسيعتمد على دالي بليند، ماتايس دي ليخت في قلب الدفاع، وفي خط الهجوم سيتواجد دوشان تاديتش في الأمام ومن خلفه الثلاثي الخطير حكيم زياش، ديفيد نيريس، دوني فان دي بيك.

التشكيل | 4-2-3-1

أندريه أونانا

نيكولاس تاجليافيكو - دالي بليند - ماتايس دي ليخت - جويل فيلتمان

لاسه شونى - فرنكي دي يونج

ديفيد نيريس - دوني فان دي بيك - حكيم زياش