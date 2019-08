موعد مباراة توتنهام ضد أستون فيلا، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

محمود جمال

يفتح ملعب السبيرز الجديد أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين توتنهام وأستون فيلا يوم السبت القادم 10 أغسطس 2019 ميلادياً، الموافق 9 ذو الحجة 1440 هجرياً، وذلك في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-20.

حقق السبيرز لقب كأس أودي الودية التي تقام كل عام في ألمانيا، على حساب فريق بايرن ميونخ بركلات الترجيح بنتيجة (6-5) وذلك بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بهدفين لكل منهما، قبل أن يخسر من فريق الإنتر بركلات الترجيح بنتيجة (4-3) في أخر مبارياته ببطولة الكأسي الدولية للأبطال، وسيدحل توتنهام هذا اللقاء بحثًا عن حصد ثلاث نقاط أولى في مستهل مشواره في البريمرليج.

صعد فريق أستون فيلا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا العام بعد غياب دام لثلاث مواسم، وذلك بعد أن حقق الفوز على حساب فريق ديربي كاونتي في نهائي ملحق الترقي الخاص بالشامبيونشيب للموسم المنصرم (2018-19)، وكان آخر ظهور للفريق موسم 2015-16، قبل أن يهبط لدوري الدرجة الأولى بعدما احتل المركز الأخير برصيد 17 نقطة فقط.

لن يفتقد توتنهام أي لاعب بسبب الإصابة قبل مباراة أيتون فيلا في أولى جولات البريميرليج، وسيكون على المدرب ماوريسيو بوتشينيو اختيار التشكيل الأمثل لهذا اللقاء.

سيبدأ المدرب الأرجنتيني هذه المباراة بنفس الأسماء الأساسية التي يعتمد عليها، وسيدفع على بتوبي آلديرفايرليد يان فيرتونجن في قلب الدفاع، وسيدخل هاري كين كماهجم صريح، ومن خلفه الثلاثي، كريستيان إريكسن، ديلي آلي، سون هيونج مين.



التشكيل | 4-2-3-1

هوجو لوريس

أنتوني جورجيو - يان فيرتونجن - توبي آلديرفايريلد - كايل ووكر

موسى سيسوكو - هاري وينكس

سون هيونج مين - ديلي آلي - كريستيان إريكسن

هاري كين

لا يوجد غيابات في صفوف فريق أستون فيلا قبل مباراة توتنهام في الجولة الأولى من البريميرليج، وسيكون الفريق كامل العدد وجميع الأوراق جاهزة أمام المدرب دينيس سميث.

"We're pretty much done"



Dean Smith confirms that there will be no further additions to his squad in this window.



More 👉 https://t.co/mn8M8dZDLK#DeadlineDay #AVFC pic.twitter.com/DSQLeZroEz