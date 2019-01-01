موعد مباراة تشيلي ضد بيرو، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة تشيلي القادمة ضد بيرو في نصف نهائي كوبا أمريكا 2019، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع

محمد مصطفي

يستضيف استاد غريميو أرينا مباراة قوية تجمع بين منتخب تشيلي ومنتخب بيرو، وذلك في نصف نهائي كوبا أمريكا 2019، وستقام المباراة يوم الخميس القادم 4 يوليو 2019 ميلادياً، الموافق 1 ذو القعدة 1440هجرياً.

تأهل منتخب تشيلي إلى نصف نهائي كوبا أمريكا بعد تحقيق الانتصار على حساب منتخب كولومبيا بركلات الجزاء في مباراة انتهت في وقتها الأصلي بالتعادل السلبي، في المباراة التي أقيمت بينهما في ساو باولو، ونجح منتخب تشيلي في حصد ست نقاط من خلال مشوارهم في دور المجموعات، بعد تحقيق الفوز امام المنتخب الياباني برباعية نظيفة في الجولة الأولى، واستطاع ان يحقق الفوز الثاني له أمام منتخب الإكوادور بهدفين مقابل هدف في الجولة الثاني، وتلقي الهزيمة امام منتخب أوروجواي في آخر جولات دور المجموعات بهدف دون رد.



نجح منتخب بيرو فى التأهل إلى دور نصف النهائى من بطولة كوبا أمريكا، حيث نجح المنتخب البيروفي فى تحقيق المفاجأة وفاز على منتخب أوروجواى بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى بدون أهداف، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب أرينا بيرنامبوكو، فى ختام منافسات الدور ربع النهائى من بطولة كوبا أمريكا المقامة حالياً فى البرازيل، وتأهل منتخب بيرو إلى ربع نهائي البطولة كأفضل ثالث بعد خساراة منتخب باراجواي أمام المنتخب الكولومبي وفوز المنتخب الأرجنتيني على قطر، واستطاع ان يجمع 4 نقاط بالمجموعة الأولى التي يتصدرها البرازيل بواقع 7 نقاط ثم فنزويلا صاحبة الـ 5 نقاط.



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موعد مباراة تشيلي ضد بيرو والقنوات الناقلة

فيدال: انتصرنا رغم قسوة تقنية الفيديو

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة بيرو - تشيلي غريميو أرينا الخميس 4 يوليو 2019،

1 ذو القعدة 1440،

2:30 بتوقيت مصر، 3:30 بتوقيت السعودية لم يتحدد بعد beIN SPORTS Max HD 3

الغيابات والتشكيل المتوقع لمنتخب تشيلي المركز قائمة منتخب تشيلي حراسة المرمى جابرييل أرياس، برايان كورتيس، يركو أورا الدفاع أوسكار أوبازو، إيجور ليخنوفسكي، ماوريسيو إيسلا، باولو دياز، جييرومو ماريبان، جيان بيسيجور، جاري ميديل، جونسالو خارا الوسط أرتورو فيدال، نيكولاس كاستييو، دييجو فالديس، إدواردو فارجاس، إيريك بولجار، إستيبان بافيز، بيدرو بابلو هيرنانديز، خوسيه بيدرو فوينزاليدا، تشارليس أرانجويز الهجوم أليكسيس سانشيز، جونيور فيرنانديس، أنجيلو ساجال

لا يوجد غيابات في صفوف المنتخب التشيلي في المباراة القوية أمام المنتخب البيروفي في نصف نهائي كوبا أمريكا بسبب الإصابة أو الإيقاف، وستكون جميع أسلحة رينالدو رويدا جاهزة لتحقيق الانتصار والوصول إلى المباراة النهائية.

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سيبدأ المدرب صاجب الـ62 عاماً هذه المواجهة بأفضل العناصر، وسيكون جاري ميديل وجييرمو ماريبان في قلب الدفاع، وسيعتمد على أرتورو فيدال فى منتصف الميدان، وامامه الثلاثي أليكسيس سانشيز، إدواردو فارجاس وخوسيه بيدرو فوينزاليدا.

التشكيل | 4-3-3

جابرييل أرياس

جيان بيسيجور - جاري ميديل - جييرمو ماريبان - ماوريسيو ايسلا

تشارلز أرانجويز - إريك بولغار - أرتورو فيدال

أليكسيس سانشيز - إدواردو فارجاس - خوسيه بيدرو فونزاليدا

الغيابات والتشكيل المتوقع لمنتخب بيرو المركز قائمة منتخب بيرو حراسة المرمى بيدرو جاليسي، خوسيه كارفالو، كارلوس كاسيدا، باتريسيو ألفاريز. الدفاع لويس أدفينكولا، كريستيان راموس، كارلوس زامبرانو، ميجيل تراوكو، ألدو كورزو، ألكسندر كالينز، ميجيل أرواخو، أندرسون سانتاماريا، لويس أبراهام، ماركوس لوبيز، جيانفرانكو شافيز. الوسط يوشيمار يوتون، كريستيان كويفا، جوسيبمير بالون، إديسون فلوريس، ريناتو تابيا، باولو هورتادو، بيدرو أكوينو، كريستيان بينافينتي، جويل سانشيز، كريستوفر جونزاليز، وايلدر كارتاجينا، هوراسيو كالكاتيرا، أرماندو الفاجيمي، أليكسيس أرياس، ليوناردو موفلين، جيسوس بريتل. الهجوم جيفرسون فارفان، باولو جيريرو، أندريه كاريو، راؤول رويدياز، خوسيه يوردي رينا، أندي بولو، لويز دا سيلفا، جابريل كوستا، كيفين كيفيدو.

لن يفتقد منتخب بيرو أي لاعب بسبب الإصابة أو الإيقاف أمام المنتخب التشيلي، وستكون جميع أسلحة المدرب ريكاردو جاريكا جاهزة لتحقيق الانتصار والوصول إلى المباراة النهائية.

سيدخل المدرب الأرجنتيني بنفس العناصر الأساسية التي يعتمد عليها منذ انطلاق البطولة، ففي خط الدفاع سيدخل كارلوس زامبرانو بجانب لويس أبرام، أما في الأمام فسيتواجد المهاجم باولو جيريرو

التشكيل | 4-2-3-1