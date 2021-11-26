موعد مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يستعد ملعب "ستامفورد بريدج" لاستقبال قمة مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021-2022، عندما يستضيف تشيلسي خصمه مانشستر يونايتد يوم الأحد المُقبل.

يمتلك البلوز 29 نقطة يحتل بهم صدارة الترتيب عن جدارة واستحقاق، بفارق 3 نقاط عن أقرب منافسيه وهو مانشستر سيتي، حيث تعرض الفريق للخسارة مرة واحدة فقط أمام السيتزين وتعادل في لقائين.

يسعى البلوز لمواصلة النتائج الجيدة للفريق رغمًا عن أنف تجدد الغياابات لبعض اللاعبين وخاصًة في خط الوسط والهجوم، حيث عانى الفريق من تعرض الثنائي كانتي وتشلويل للإصابة في مواجهة يوفنتوس بدوري أبطال أوروبا، لينضم إلى كوفاتشيتش ومن قبلهما لوكاكو وفيرنر.

في المقابل يحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن برصيد 17 نقطة وبفارق 12 نقطة عن الصدارة و6 عن المربع الذهبي، وهو وضع لا يليق أبدًا بفريق بحجم الشياطين الحُمر الذي تعرض للخسارة في أخر مباراتين له في الدوري أمام السيتي وواتفورد على الترتيب.

يطمح اليونايتد لاستغلال البداية الجيدة تحت القيادة المؤقتة لكاريك، وارتفاع المعنويات عقب الفوز على فياريال في دوري الأبطال، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في البريميرليج أمام متصدر الدوري، بحثًا عن أسرع الطرق الممكنة لاسترداد الثقة سريعًا.

والآن نستعرض معًا موعد مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد؟

تقام مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد يوم الأحد 28 نوفمبر 2021 على ملعب "ستامفورد بريدج" في مدينة لندن.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، السابعة والنصف بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز حصريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، وستذاع مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد على قناة beIN SPORTS PREMIUM 1.

يمكنك أيضًا متابعة المباراة عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب تشيلسي - مانشستر يونايتد الأحد 28 نوفمبر 2021،



18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN SPORTS PREMIUM 1 ستامفورد بريدج

تشكيل تشيلسي المتوقع

أكد توماس توخيل في المؤتمر الصحفي غياب كل من تشلويل، كانتي وكوفاتشيتش للإصابة عن مباراة اليونايتد، مع عودة لوكاكو وفيرنر وجاهزيتهما للقاء.

التشكيل | 3-4-2-1

إدوارد ميندي

أنطونيو روديجر - تياجو سيلفا - تريفوه تشالوباه

ريسي جيمس - جورجينيو - روس باركلي - ماركوس ألونسو

كالوم هودسون أودوي - ماسون ماونت

روميلو لوكاكو

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع

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التشكيل | 4-2-3-1

دافيد دي خيا

أليكس تيليس - هاري ماجواير - فيكتور ليندلوف - آرون بيساكا

فريد - سكوت ماكتوميناي

ماركوس راشفورد - فان دي بيك - جادون سانشو

كريستيانو رونالدو