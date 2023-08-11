تعرف على موعد مباراة تشيلسي وليفربول في الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

ما أجمل أن تبدأ متابعتك لموسم كروي بقمة من قممه الأبرز! هذا هو لسان حال جماهير كرة القدم العالمية وهي تتابع الدوري الإنجليزي 2023-2024 وهو يوشك على الدوران من جديد.

البداية ستكون في الجولة الأولى بلقاء ناري بين ليفربول وتشيلسي، الفريقين المرشحين بقوة للمنافسة طويلة المدى على اللقب.

مباراة هامة على ملعب ستامفورد بريدج تأتي وسط صراع قوي بين الفريقين على ضم النجم مويسيس كايسيدو من برايتون.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما هو موعد مباراة تشيلسي وليفربول في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

موعد مباراة تشيلسي وليفربول في الدوري الإنجليزي 2023-2024 هو يوم الأحد 13 أغسطس 2023 على ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 18:30 بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وليفربول في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط على شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، يمكنك رؤية مباراة تشيلسي وليفربول على شاشتها.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب تشيلسي - ليفربول الأحد 13 أغسطس 2023

18:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 Premium ستامفورد بريدج

التشكيل المتوقع لتشيلسي

من المتوقع أن يدخل المدرب ماوريسيو بوتشيتينو المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-5-1

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاخا

خط الدفاع: بن تشيلويل - تياجو سيلفا - ليفي كولويل - مانو جوشتو

خط الوسط: أندري سانتوس - كونور جالاجير - كارني تشوكويميكا - إيان ماتسين - رحيم ستيرلينج

خط الهجوم: كريستوفر نكونكو

التشكيل المتوقع لليفربول

من المتوقع أن يدخل المدرب يورجن كلوب المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: كوستاس تسيميكاس - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتيه - ترينت ألكسندر أرنولد

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر - دومينيك سوبوسلاي - هارفي إليوت

خط الهجوم: داروين نونييز - محمد صلاح - كودي جاكبو