موعد مباراة تشيلسي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2021-22 والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب "ستامفورد بريدج" في العاصمة الإنجليزية، لندن، مباراة تشيلسي وريال مدريد في ذهاب الدور ربع النهائي من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2021-22.

ريال مدريد تأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد أن تخطى عقبة باريس سان جيرمان الفرنسي في دور الستة عشر بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

أما تشيلسي، فقد تأهل إلى دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على ليل الفرنسي بنتيجة 4-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

تشيلسي يعد بمثابة "دابة سوداء" بالنسبة إلى ريال مدريد، حيث يعد "البلوز" أحد الأندية التي لم يتمكن النادي الملكي من الفوز عليها أبدًا طوال تاريخه.

وسبق وأن تواجه تشيلسي ضد ريال مدريد في خمس مباريات سابقة، حقق "البلوز" الفوز في ثلاث مباريات، فيما حسم التعادل مباراتين.

أما في دوري أبطال أوروبا، فتأتي هذه المواجهة تكرارًا لما حدث في نصف النهائي خلال موسم 2020-21، وحينها تعادل الفريقان ذهابًا بنتيجة 1-1 قبل أن يفوز النادي اللندني إيابًا بهدفين نظيفين ويتأهل إلى النهائي ليتوج باللقب.

جدول مباريات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2021-2022 والقنوات الناقلة

والآن نستعرض معًا موعد مباراة تشيلسي وريال مدريد، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة تشيلسي ضد ريال مدريد؟

موعد مباراة تشيلسي ريال مدريد هو يوم الأربعاء 6 أبريل 2022 على ملعب "ستامفورد بريدج" في العاصمة الإنجليزية، لندن.

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وريال مدريد؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا حصريًا على قنوات بي إن سبورت، وستذاع مباراة تشيلسي وريال مدريد على beIN SPORTS PREMIUM 1.

يمكنك أيضًا متابعة المباراة عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب تشيلسي - ريال مدريد الأربعاء 6 أبريل 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN SPORTS PREMIUM 1 ستامفورد بريدج



التشكيل المتوقع لتشيلسي

من المتوقع أن يعتمد المدرب الألماني توماس توخيل على التشكيل الآتي..

التشكيل | 3-4-2-1

إدوارد مندي

أندرياس كريستنسن - تياجو سيلفا - أنطونيو روديجر

ريس جيمس - نجولو كانتي - جورجينيو - ماركوس ألونسو

ميسون ماونت - حكيم زياش

كاي هافيرتس

Lampard and Meireles with the goals in the #UCL!



#OnThisDay in 2012! 🗓 pic.twitter.com/JEvbOn0qVt — Chelsea FC (@ChelseaFC) April 4, 2022

التشكيل المتوقع لريال مدريد

من المتوقع أن يعتمد المدرب كارلو أنشيلوتي على التشكيل التالي...

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

فيرلان مندي - دافيد ألابا - إيدير ميليتاو - داني كارباخال

لوكا مودريتش - كاسيميرو - توني كروس

فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - ماركو أسينسيو