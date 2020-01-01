موعد مباراة تشيلسي ضد مانشستر سيتي، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة ضد تشيلسي في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز وما هي القنوات الناقلة لمباراة مان سيتي والتشكيل المتوقع؟

يشهد ملعب ستامفورد بريدج مباراة هامة تجمع بين تشيلسي ومانشستر سيتي ضمن لقاءات الجولة 31 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز .

يستضيف البلوز مان سيتي على أرضه في لقاء قوي يجمع بين الفريقين، صاحب الأرض في المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة، وكان الزرق قد تمكنوا من تحقيق الفوز بنتيجة 2-1 في آخر مباراة خاضوها في البطولة، والتي جمعت بينهم وبين أستون فيلا.

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أما فريق مانشستر سيتي فهو صاحب المركز الثاني في الترتيب برصيد 63 نقطة، وبفارق 20 نقطة كاملة عن ليفربول صاحب المركز الأول برصيد 83 نقطة، وحقق السيتيزنس فوزاً كبيراً بنتيجة 5-0 في آخر مبارياته في الدوري الإنجليزي الممتاز والتي خاضها أمام بيرنلي.

كان آخر لقاء جمع بين تشيلسي ومان سيتي في الدوري قبل فترة التوقف التي استمرت ثلاثة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا، وقد انتهى بفوز الأخير بنتيجة 2-1، حيث أحرز نجولو كانتي لاعب البلوز هدف التقدم في الدقيقة 21 من عمر المباراة، وتمكن كيفين دي بروينه لاعب خط وسط الأزرق السماوي من تحقيق التعادل لفريقه في الدقيقة 29، ثم أحرز اللاعب رياض محرز هدف الفوز لفريقه.

وفي التقرير التالي سنتعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي ، وكذلك القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لكلا الفريقين...

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ما هو موعد مباراة مان سيتي ضد تشيلسي؟

ستٌقام مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي يوم الخميس 25 يونيو 2020 الموافق 4 ذي القعدة 1441 هجرياً، وذلك على ملعب ستامفورد بريدج.

وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة والربع بتوقيت مصر، العاشرة والربع مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي؟

تمتلك قنوات بي إن سبورت حقوق نقل الدوري الإنجليزي الممتاز ، وسيتم نقل أحداث مبارياة مان سيتي ضد تشيلسي على القناة الأولى beIN SPORTS HD 1.

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة تشيلسي - مانشستر سيتي ستامفورد بريدج الخميس 25 يونيو 2020،

4 ذو القعدة 1441،

21:15 مصر، 22:15 السعودية beIN Sports HD 1

ما هو التشكيل الموقع لمانشستر سيتي؟

سيعاني مانشستر سيتي من غياب عدد من اللاعبين، هم كلاوديو برافو وسيرخيو أجويرو الذي تعرض لإصابة في مباراة بيرنلي، وفيل فودين وإريك جارسيا المصابين أيضًا.

جوارديولا عن ديفيد سيلفا 💬 حينما يكون ممكنا للناس أن يعودوا إلى ملعب الاتحاد، سنحرص على ألا يكون هناك مقعدا فارغا أثناء وداع هذه الأسطورة المذهلة.



سيلفا، وهارت، وكومباني، ويايا توريه، وزاباليتا.. هؤلاء اللاعبين ارتقوا بالنادي إلى مستوى آخر، هم يستحقون ذلك.



🔵 #السيتي pic.twitter.com/RHdba05lxf — نادي مانشستر سيتي (@Cityarabia) June 22, 2020

من المتوقع أن يبدأ جوارديولا بإيدرسون في حراسة المرمى، لابورت وميندي وفيرناندينيو بالإضافة إلى ووكر في الدفاع، دي بروينه وجوندوجان ورودري في الوسط، وفي الهجوم سيدفع بجابرييل جيسوس وستيرلينج ومحرز.

التشكيل | 4-3-3

إيدرسون

بنيامين ميندي - إيميرك لابورت - فيرناندينيو - كايل ووكر

إلكاي جوندوجان - رودري - كيفن دي بروينه

رحيم ستيرلينج - سيرخيو أجويرو - رياض محرز

ما هو التشكيل المتوقع لتشيلسي؟

يغيب عن تشليسي لاعبين فقط بسبب الإصابة هما توموري وفان خينكيل.

'The manager just told me to go on and try and help us win the game...'



Job done, @CPulisic_10 ! ✅ — FC (at 🏡) (@ChelseaFC) June 22, 2020

سيبدأ لامبارد بتشكيل مشابه لتشكيل جوارديولا، بتواجد كيبا في حراسة المرمى، آثبليكويتا وروديجير وكريستنسن وألونسو في الدفاع، لوفتس تشيك وكانتي وكوفاتشيتش في الوسط، بوليسيتش وأبارهام وماونت في الهجوم.

التشكيل | 4-3-3

كيبا أريثابالاجا

ماركوس ألونسو - أندرياس كريستنسن - أنطونيو روديجير - سيزار آثبليكويتا

ماتيو كوفاتشيتش - نجولو كانتي - روبن لوفتس تشيك

ماسون ماونت - تامي أبراهام - كريستيان بوليسيتش