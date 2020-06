موعد مباراة تشيلسي ضد مانشستر سيتي، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يشهد ملعب ستامفورد بريدج مباراة هامة تجمع بين تشيلسي ومانشستر سيتي ضمن لقاءات الجولة 31 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز .

يستضيف البلوز مان سيتي على أرضه في لقاء قوي يجمع بين الفريقين، صاحب الأرض في المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة، وكان الزرق قد تمكنوا من تحقيق الفوز بنتيجة 2-1 في آخر مباراة خاضوها في البطولة، والتي جمعت بينهم وبين أستون فيلا.

تشيلسي ضد مان سيتي: مباشر لحظة بلحظة

أما فريق مانشستر سيتي فهو صاحب المركز الثاني في الترتيب برصيد 63 نقطة، وبفارق 20 نقطة كاملة عن ليفربول صاحب المركز الأول برصيد 83 نقطة، وحقق السيتيزنس فوزاً كبيراً بنتيجة 5-0 في آخر مبارياته في الدوري الإنجليزي الممتاز والتي خاضها أمام بيرنلي.

كان آخر لقاء جمع بين تشيلسي ومان سيتي في الدوري قبل فترة التوقف التي استمرت ثلاثة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا، وقد انتهى بفوز الأخير بنتيجة 2-1، حيث أحرز نجولو كانتي لاعب البلوز هدف التقدم في الدقيقة 21 من عمر المباراة، وتمكن كيفين دي بروينه لاعب خط وسط الأزرق السماوي من تحقيق التعادل لفريقه في الدقيقة 29، ثم أحرز اللاعب رياض محرز هدف الفوز لفريقه.

وفي التقرير التالي سنتعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي ، وكذلك القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لكلا الفريقين...

ستٌقام مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي يوم الخميس 25 يونيو 2020 الموافق 4 ذي القعدة 1441 هجرياً، وذلك على ملعب ستامفورد بريدج.

وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة والربع بتوقيت مصر، العاشرة والربع مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تمتلك قنوات بي إن سبورت حقوق نقل الدوري الإنجليزي الممتاز ، وسيتم نقل أحداث مبارياة مان سيتي ضد تشيلسي على القناة الأولى beIN SPORTS HD 1.

سيعاني مانشستر سيتي من غياب عدد من اللاعبين، هم كلاوديو برافو وسيرخيو أجويرو الذي تعرض لإصابة في مباراة بيرنلي، وفيل فودين وإريك جارسيا المصابين أيضًا.

من المتوقع أن يبدأ جوارديولا بإيدرسون في حراسة المرمى، لابورت وميندي وفيرناندينيو بالإضافة إلى ووكر في الدفاع، دي بروينه وجوندوجان ورودري في الوسط، وفي الهجوم سيدفع بجابرييل جيسوس وستيرلينج ومحرز.

التشكيل | 4-3-3

إيدرسون

بنيامين ميندي - إيميرك لابورت - فيرناندينيو - كايل ووكر

إلكاي جوندوجان - رودري - كيفن دي بروينه

رحيم ستيرلينج - سيرخيو أجويرو - رياض محرز

يغيب عن تشليسي لاعبين فقط بسبب الإصابة هما توموري وفان خينكيل.

