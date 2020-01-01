موعد مباراة تشيلسي ضد آرسنال، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة تشيلسي ضد آرسنال في الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ندى الشافعي

يستضيف نادي تشيلسى يوم الثلاثاء 21 يناير 2020 ميلاديًا الموافق 26 جمادى الأولى 1441 هجريًا على ملعبه "ستامفورد بريدج" نادي آرسنال ضمن لقاءات الأسبوع 24 من الدورى الإنجليزي .

و يعتبر كلا الفريقين بعيدين عن المنافسة على الفوز بالمسابقة، حيث يتربع على قمة جدول الترتيب ليفربول برصيد 64 نقطة، بينما يحتل البلوز المركز الرابع فى الجدول برصيد 39 نقطة، فيما يأتي الجانرز فى المركز العاشر برصيد 29 نقطة.

لعب تشيلسى هذا الموسم 23 مباراة فى الدوري الإنجليزي حتى الآن، تمكن من الفوز فى 12 مباراة وتعادل فى 3 مباريات وخسر فى 8 مباريات، وكانت آخر مبارياته فى الدورى أمام نيوكاسل يونايتد وانتهت بخسارة الفريق اللندني بنتيجة 1-0.

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بينما آرسنال لعب حتى الآن 23 مباراة فى البريميرليج تمكن من الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 11 مباراة وخسر 6 مباريات، وكانت آخر مبارة لعبها الجانرز فى الدورى أمام فريق شيفيلد يونايتد وانتهت بتعادل الفريقين 1-1.

كانت آخر مواجهة بين تشيلسى وآرسنال فى الدورى الإنجليزى قد انتهت بفوز البلوز بنتيجة 2-1، وعلى الرغم من نتائج المدفعجية المخيبة لآمال مشجعيه هذا الموسم، إلا أن المواجهة مع الجار اللندني دائمًا ما يكون لها متعة خاصة لمحبى ومتابعى كرة القدم، فهل يتعثر الجانرز مرة أخرى أمام البلوز، أم يفاجئ مشجعيه ويتمكن من العودة بقوة والفوز بالمباراة؟

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد ديربي لندن بين تشيلسي وآرسنال ، القنوات الناقلة وأكثر من ذلك.

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موعد مباراة تشيلسي وآرسنال والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة تشيلسي - آرسنال ستامفورد بريدج الثلاثاء 21 يناير 2020،

26 جمادى الأولى 1441،

23:15 السعودية، 22:15 مصر ستيوارت أتويل beIN SPORTS HD 2

الغيابات والتشكيل المتوقع لتشيلسي

يغيب عن تشيلسي في ديربي لندن أمام آرسنال الثنائي روبن لوفتس تشيك وكريستيان بوليسيتش بداعي الإصابة، ولن يغيب أي لاعب بسبب الإيقاف.

سيبدأ المدرب فرانك لامبارد بكيبا في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي إيمرسون وروديجير وكريستنسن وآثبليكويتا، وفي الوسط سيدفع بالثلاثي جورجينيو وكانتي وماونت، وسيتواجد بالهجوم هودسون أودوي وويليان وأبراهام.

التشكيل | 4-3-3

كيبا أريزابالاجا

إيمرسون - أنطونيو روديجير - أندرياس كريستينسن - سيزار آثبليكويتا

ماسون ماونت - جورجينيو - نجولو كانتي

ويليان - تامي أبراهام - كالوم هودسون أودوي

الغيابات والتشكيل المتوقع للآرسنال

يعاني آرسنال من غياب العديد من اللاعبين في ديربي لندن بداعي الإصابة، هم تشامبرز وتيرني وكولاشيناتس ونيلسون وأوباميانج.

سيدفع أرتيتا بلينو في حراسة المرمى وأمامه الرباعي دافيد لويز وموستافي وميتلاند نايلز وساكا، وفي الوسط سيتواجد توريرا وجيندوزي وأمامهما أوزيل ومارتينيلي وبيبي أما الهجوم فسيلعب فيه لاكازيت.

التشكيل | 4-2-3-1