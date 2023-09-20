تعرف على موعد مباراة بيراميدز والزمالك في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

يستضيف استاد الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية القاهرة، لقاء هامًا بين بيراميدز والزمالك في الجولة الأولى لمنافسات موسم 2023-2024 من الدوري المصري.

بيراميدز هو وصيف الموسم الماضي خلف الأهلي، بينما الزمالك بطل الموسم قبل الماضي يسعى للعودة إلى منصات التتويج.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة بيراميدز والزمالك في الجولة الأولى من الدوري المصري 2023-2024، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

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ما هو موعد مباراة بيراميدز والزمالك في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تقام المباراة المرتقبة لجماهير "الفارس الأبيض" يوم الخميس 21 سبتمبر 2023 على استاد الدفاع الجوي.

على أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز والزمالك في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري المصري عبر قنوات أون تايم سبورتس في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستجد مباراة بيراميدز والزمالك على شاشتها وبالتحديد عبر قناة SSC HD.

هواة البث المباشر يستطيعون مشاهدة المباراة عبر صفحات كورة بلس على مواقع التواصل الاجتماعي.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب بيراميدز - الزمالك 18:00 مصر والسعودية أون تايم سبورتس الدفاع الجوي

التشكيل المتوقع لبيراميدز

من المتوقع أن يدخل المدرب جايمي باتشيكو المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-2-4

أحمد الشناوي

كريم حافظ - علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي

أحمد توفيق - مهند لاشين

رمضان صبحي - مصطفى فتحي - فخري لاكاي - فيستون مايلي

التشكيل المتوقع للزمالك

من المتوقع أن يدخل المدرب خوان أوسوريو المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

محمد صبحي

أحمد أبو الفتوح - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي

نبيل دونجا - محمد أشرف روقا - عمرو السيسي

سيد عبد الله نيمار - إبراهيما نداي - سيف الدين الجزيري