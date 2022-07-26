موعد مباراة بيراميدز والبنك الأهلي في الدوري المصري 2021-22 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة بيراميدز والبنك الأهلي في الجولة 27 من منافسات الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

يستضيف نادي بيراميدز على ملعبه ستاد الدفاع الجوي نادي البنك الأهلي في الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز 2021-2022.

فاز بيراميدز على الإسماعيلي في الجولة السابقة بأربعة أهدافٍ دون رد، وذلك بعد الفوز على الأهلي بهدفين دون رد، ليرتفع رصيده إلى 56 نقطة في المركز الثاني بفارق 4 نقاط عن الزمالك المتصدر.

خسر نادي البنك الأهلي من فيوتشر بأربعة أهدافٍ لهدف في المباراة الأخيرة، لكنه ضمن البقاء بشكلٍ كبير في الدوري الممتاز، حيث يمتلك 37 نقطة في المركز السابع، والفارق بينه وبين مراكز الهبوط هو 13 نقطة.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2021-22

فما هو موعد مباراة بيراميدز والبنك الأهلي وما القنوات الناقلة؟ جول ينقل لك كل شيء عن المباراة.

ما هو موعد مباراة بيراميدز والبنك الأهلي؟

موعد مباراة بيراميدز والبنك الأهلي في الجولة 27 من الدوري المصري هو يوم الأربعاء 27 يوليو 2022 في ستاد 30 يونيو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت مصر، السابعة والنصف بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز والبنك الأهلي؟

تمتلك قناة أون تايم سبورت حقوق بث الدوري المصري الممتاز حصريًا، وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة مباراة بيراميدز والبنك الأهلي على شاشتها.

أما إن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر التلفاز، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر عبر موقع كورة بلس.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب بيراميدز - البنك الأهلي الأربعاء 27 يوليو 2022،



18:30 مصر، 19:30 السعودية ON TIME SPORT ستاد 30 يونيو

التشكيل المتوقع لبيراميدز

من المتوقع أن يعتمد المدرب تاكيس جونياس على التشكيل التالي..

التشكيل | 4-2-3-1

أحمد الشناوي



حسين السيد - أسامة جلال - علي جبر - أحمد توفيق



وليد الكرتي - بلاتي توريه



رمضان صبحي - عبد الله السعيد - إسلام عيسى

فخر الدين بن يوسف

التشكيل المتوقع للبنك الأهلي

من المتوقع أن يعتمد المدرب خالد جلال على التشكيل التالي..

التشكيل | 4-2-3-1

محمود الزنفلي

عاصم صلاح - أحمد ياسين - محمد دبش - ميدو مصطفى

محمد فتحي - كريم بامبو

إسحاقو يعقوبو - محمد هلال - أحمد سعيد

ناصر منسي