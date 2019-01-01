موعد مباراة بيراميدز ضد شباب بولزداد، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة بيراميدز القادمة ضد شباب بولزداد في ذهاب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية 2019-20، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع

أحمد جمال

يستضيف نادي بيراميدز شقيقه الجزائري نادي شباب بلوزداد في ذهاب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية الأفريقية 2019-20 على استاد الدفاع الجوي يوم السبت القادم 14 سبتمبر 2019 ميلادياً، 15 محرم 1441 هجرياً.

استطاع نادي الأهرام أن يتخطى دور الـ64 بعد انتصاره في لقاء الذهاب بأربعة أهداف مقابل هدف ضد ناد إيتوال الكونغولي قبل أن ينتصروا في مباراة الإياب بهدف دون رد، وقد هُزم النادي الأسيوطي في نهائي الكأس المصري الآخيرة بشكل غير متوقع حيث تلقى في شباكه ثلاث أهداف كاملة، وهذا ما يدعوا للقلق مما قد تخفيه الأيام القادمة للفريق خوفاً من إنحدار المستوى.

على الجانب الآخر استطاع الشباب الكبير أن يقصى القطن التشادي بإجمالي نتيجة (4-0) بعد انتصارهم في لقاء الذهاب بهدفين دون رد، والعودة بانتصار ممثال وبنفس النتيجة في لقاء الإياب ليتأهلوا إلى دور الـ32 من البطولة.

وقد تقرر إقامة لقاء الإياب من مباراة بيراميدز ضد الفريق الجزائري يوم الجمعة الموافق 27 سبتمبر 2019 ميلادياً، 28 محرم 1441 هجرياً.

وفي هذا التقرير يُقدم لكم جول النسخة العربية كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهرام القادمة ضد شباب بلوزداد الجزائري في ذهاب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية الأفريقية 2019-20، الموعد، الغيابات والتشكيل المتوقع.

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موعد مباراة بيراميدز ضد شباب بلوزداد والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة بيراميدز - شباب بلوزداد استاد الدفاع الجوي السبت 14 سبتمبر 2019،

15 محرم 1441،

20:00 مصر، 21:00 السعودية جاني سيكازوي ON SPORT

الغيابات والتشكيل المتوقع لبيراميدز

لن يفتقد بيراميدز لخدمات أي من لاعبيه في لقائهم القادم ضد شباب بلوزداد في دور الـ32 من كأس الكونفدرالية الأفريقية 2019-20، وسيكون جميع اللاعبين جاهزين للمشاركة.

الفريق يكمل استعداداته من أجل مباراة ذهاب دور الـ 32 في كأس الكونفدرالية الإفريقي أمام شباب بلوزداد الجزائري 🔵⚪💪🏼 pic.twitter.com/xBSJUF8QIA — F.C. (@pyramidsfc) September 12, 2019

سيبدأ المدرب سيباستيان ديسابر بنفس التشكيل الذي اعتاد عليه مع الفريق منذ توليه المهمة، وسيعتمد على أحمد الشناوي في مركز حراسة المرمى، وسيدفع بعلى علي جبر و أحمد أيمن منصور في قلب الدفاع، وفي الأمام سيتواجد جون أنطوي وخلفه إسلام عيسى، عبد الله السعيد، إبراهيم حسن.

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التشكيل | 4-2-3-1