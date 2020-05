يستعد بوروسيا دورتموند لمباراةٍ صعبة ضد فولفسبورج على ملعب فولكس فاجن أرينا يوم السبت القادم 23 مايو 2020 الموافق 30 رمضان 1441 هجريًا، وذلك في الجولة 27 من الدوري الألماني الذي عاد يوم السبت الماضي بعد توقف أكثر من شهرين بسبب تفسي فيروس كورونا.

سيكون هذا اللقاء قويًا جدًا بين الفريقين، فالأصفر والأسود يسعى إلى اللحاق ببايرن ميونخ المتصدر، أما الذئاب فيسعون إلى البقاء في المراكز المؤهلة للدوري الأوروبي الموسم القادم.

يحتل بوروسيا دورتموند المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 54 نقطة جمعهم من 26 مباراة، فاز في 16 وتعادل في 6 وخسر 4، ويفصله عن البايرن المتصدر 4 نقاط، والفارق بينه وبين بوروسيا مونشنجلادباخ الثالث هو نقطتين، وكانت آخر مبارياته ديربي الرور ضد شالكه وفاز 4-0.

فولفسبورج يحتل المركز السادس برصيد 39 نقطة جمعهم من 26 مباراة، فاز في 10 وتعادل 9 وخسر 7، ويجب عليه الفوز أو خسارة المركز السادس لأحد ملاحقيه فرايبورج أو الأزرق الملكي الذي تراجع للمركز الثامن بعد الخسارة من دورتموند الأسبوع الماضي.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة بوروسيا دورتموند ضد فولفسبورج، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

جدول مباريات الدوري الألماني بعد العودة والقنوات الناقلة

يغيب عن بوروسيا دورتموند في مباراة فولفسبورج ماركو رويس بسبب الإصابة في الفخذ، وشولز بسبب إصابة عضلية، وزاجادو بسبب إصابة في الركبة، أما أكسيل فيتسيل فرغم تعافيه من المحتمل ألا يلحق بالمباراة.

عاد إيمري تشان من الإصابة ومن المتوقع أن يبدأ في التشكيل الأساسي لدورتموند، وسيكون معه في وسط الميدان براندت وحكيمي وجيريرو، وفي الدفاع سيتواجد أكانجي وهوميلز وبيشتشيك، وفي الهجوم سيبدأ فافر بهازارد وسانشو وهالاند.

التشكيل | 3-4-3

سيغيب عن فولفسبورج جيرهاردت بسبب الإصابة في الرأس، وجويلافوجوي وويليام بسبب الإصابة في الركبة، وقد يغيب أيضًا كاماتشو بسبب إصابة الكاحل.

After serving his ban against , Wout #Weghorst is available again for the big match against @BlackYellow! 👍#VfLWolfsburg #WOBBVB pic.twitter.com/y7zwMBXObp