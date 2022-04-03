موعد مباراة بنفيكا وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2021-22 والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب "النور" في مدينة لشبونة البرتغالية، مباراة بنفيكا وليفربول، في ذهاب الدور ربع النهائي من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2021-22.

ليفربول تمكن من عبور عقبة إنتر الإيطالي في دور الستة عشر من البطولة بنتيجة 2-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب ليحجز مقعده بين الثمانية الكبار في دوري الأبطال.

أما بنفيكا، فقد عبر إلى الدور ربع النهائي على حساب أياكس الهولندي بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ليحقق مفاجأة لم تكن متوقعة على الإطلاق.

وسبق وأن تواجه ليفربول وبنفكيا في 10 مواجهات سابقة، ثمانية منها في دوري أبطال أوروبا ومباراتين في الدوري الأوروبي.

ويملك ليفربول الأفضلية في مواجهاته السابقة ضد بنفيكا، حيث حقق "الريدز" الفوز في ست مباريات، مقابل أربعة انتصارات لصالح "النسور".

آخر مواجهة بين ليفربول وبنفيكا في دور أبطال أوروبا كانت لحساب دور الستة عشر من موسم 2005-2006، وحينها حقق الفريق البرتغالي الفوز ذهابًا وإيابًا بنتيجة 1-0 و2-0 على الترتيب.

أما آخر مواجهة بين الفريقين، جاءت لحساب ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي في موسم 2009-10، وحينها فاز بنفيكا ذهابًا بهدفين مقابل هدف، قبل أن ينجح ليفربول في الفوز إيابًا بنتيجة 4-1 في "أنفيلد".

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2021-22، والقنوات الناقلة

والآن نستعرض معًا موعد مباراة بنفيكا وليفربول، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة بنفيكا ضد ليفربول؟

موعد مباراة بنفيكا ضد ليفربول هو يوم الثلاثاء 5 فبراير 2022 على ملعب النور في مدينة لشبونة البرتغالية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة بنفيكا ضد ليفربول؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا حصريًا على قنوات بي إن سبورت، وستذاع مباراة بنفيكا وليفربول على beIN SPORTS PREMIUM 2.

يمكنك أيضًا متابعة المباراة عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب بنفيكا - ليفربول الثلاثاء 5 أبريل 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium النور



التشكيل المتوقع لبنفيكا

من المتوقع أن يبدأ نادي بنفيكا المباراة بالتشكيل الآتي..

التشكيل | 4-4-2

أوديسياس فلاكوديموس

جيلبرتو - نيكولاس أوتاميندي - يان فيرتونخين - أليخاندرو جريمالدو

رافا - عادل تعرابت - يوليان فايجل - إيفرتون

راموس - داروين نونيز

التشكيل المتوقع لليفربول

من المتوقع أن يعتمد المدرب يورجن كلوب على التشكيل التالي...

التشكيل | 4-3-3

أليسون

ترنت ألكساندر آرنولد - جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - أندرو روبرتسون

جوردان هندرسون - فابينيو - تياجو

محمد صلاح - ساديو ماني - لويس دياز