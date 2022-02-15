موعد مباراة برشلونة ونابولي في الدوري الأوروبي 2021-22 والقنوات الناقلة

يحتضن ملعب "كامب نو" مباراة برشلونة ونابولي، في ذهاب ملحق خروج المغلوب من منافسات بطولة الدوري الأوروبي لموسم 2021-22.

برشلونة انتقل للعب في بطولة الدوري الأوروبي، بعد أن احتل المركز الثالث في المجموعة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، متخلفًا بفارق نقطة عن بنفيكا وصيف المجموعة.

فيما تأهل نابولي إلى هذا الدور، بعد أن احتل وصافة المجموعة الثالثة في دور المجموعات من الدوري الأوروبي، متخلفًا بفارق الأهداف فقط عن سبارتاك موسكو الروسي، الذي احتل صدارة المجموعة، وبالتالي مقعده في دور الستة عشر.

برشلونة سبق له مواجهة نابولي في مراحل خروج المغلوب من البطولات الأوروبية، وتحديدًا في دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا لموسم 2019-20.

وحينها تمكن برشلونة من الفوز بنتيجة 4-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ليحجز مكانه في الدور ربع النهائي.

وفي المجمل، تواجه برشلونة أمام نابولي في أربع مباريات، حقق "البلوجرانا" الفوز في ثلاث مباريات، مقابل تعادل، ولم يحقق النادي الإيطالي أي فوز.

جدول مباريات الدوري الأوروبي 2021-22، القنوات الناقلة وترتيب المجموعات

والآن نستعرض معًا موعد مباراة برشلونة ونابولي، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة برشلونة ضد نابولي؟

موعد مباراة برشلونة ضد نابولي هو الخميس 17 فبراير 2022 على ملعب "كامب نو" في مدينة برشلونة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة و45 دقيقة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة و45 دقيقة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد نابولي؟

تذاع مباريات الدوري الأوروبي حصريًا على قنوات بي إن سبورت، وستذاع مباراة برشلونة ضد نابولي على beIN SPORTS PREMIUM 1.

يمكنك أيضًا متابعة المباراة عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب برشلونة - نابولي الخميس 17 فبراير 2022،

20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN SPORTS PREMIUM 1 كامب نو



التشكيل المتوقع لبرشلونة

من المتوقع أن يعتمد المدرب تشافي هيرنانديز على التشكيل الآتي..

التشكيل | 4-3-3

مارك أندريه تير شتيجن

سيرجينيو ديست - جيرارد بيكيه - أوسكار مينجيزا - جوردي ألبا

بيدري - فرينكي دي يونج - نيكو جونزاليس

أداما تراوري - لوك دي يونج - عثمان ديمبيلي

This is our team pic.twitter.com/ZVTPWnxJrP — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 15, 2022

التشكيل المتوقع لنابولي

من المتوقع أن يعتمد المدرب لوتشيانو سباليتي على التشكيل التالي...

التشكيل | 4-2-3-1

أليكس ميريت

جيوفاني دي لورينزو - أمير رحماني - خاليدو كوليبالي - ماريو روي

أنجوسيا - فابيان رويز

إليف إلماس - بيوتر جيلينسكي - لورينزو إنسيني

فيكتور أوسيمين